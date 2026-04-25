Die Endphase der Champions League findet zum ersten Mal seit 2010 wieder mit Beteiligung eines Schweizer Schiedsrichters statt. Sandro Schärer wurde von der UEFA für das Halbfinal-Hinspiel zwischen Vorjahressieger Paris Saint-Germain und Bayern München am Dienstagabend im Parc des Princes aufgeboten.
Schärer stand kürzlich schon im Viertelfinal der Europa League zwischen Bologna und Aston Villa im Einsatz. Anfang Monat erhielt der 37-jährige Schwyzer zudem ein Aufgebot für die WM in den USA im Sommer. Als letzter Schweizer hatte Massimo Busacca vor 16 Jahren mit der Partie Olympique Lyon - Bayern München einen Halbfinal in der Champions League gepfiffen. (hkl/sda)
Schärer stand kürzlich schon im Viertelfinal der Europa League zwischen Bologna und Aston Villa im Einsatz. Anfang Monat erhielt der 37-jährige Schwyzer zudem ein Aufgebot für die WM in den USA im Sommer. Als letzter Schweizer hatte Massimo Busacca vor 16 Jahren mit der Partie Olympique Lyon - Bayern München einen Halbfinal in der Champions League gepfiffen. (hkl/sda)