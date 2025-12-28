Die Houston Rockets gewinnen in der NBA das Heimspiel gegen die Cleveland Cavaliers mit 117:100. Clint Capela steuert für die Rockets vier Punkte und acht Rebounds bei. Die Houston Rockets gewannen nach dem 119:96 auswärts bei den Los Angeles Lakers auch ihr zweites Spiel nach Weihnachten und halten weiter Platz 4 in der Western Conference. Innerhalb von drei Wochen bestreiten die Rockets nun elf Partien. (pre/sda)
Jabari Smith Jr. lob pass to Clint Capela. pic.twitter.com/QT2bzMZ9I8— Rockets Clips (@Rockets_Clips) December 28, 2025