, deren Partie gegenam Mittwochabend kurz vor dem Ende wegen Regens abgebrochen werden musste,. Waltert, als Nummer 91 in der Weltrangliste 34 Plätze hinter der Ukrainerin klassiert, liess sich beimdie gute Ausgangslage nicht mehr nehmen, die sie sich tags zuvor erarbeitet hatte. Nach Wiederaufnahme am folgenden Tag fackelte Waltert dann nicht mehr lange. Nach sechs Minuten hatte sie den Sieg sichergestellt.Waltert, die bereits beim letzten Turnier der Kategorie 1000 in Madrid als Qualifikantin die 1. Runde im Hauptfeld überstanden hat, bekommt es nun erstmals mit der Amerikanerinzu tun. Die Nummer 25 im Ranking sorgte in Madrid mit dem Vorstoss in die Halbfinals für Aufsehen. niH/(sda)