Die Carolina Hurricanes gewinnen gegen die Philadelphia Flyers 4:1 und sichern sich in den Playoff-Viertelfinals damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Der Mannschaft des in Biel aufgewachsenen Nikolaj Ehlers fehlt in der Best-of-7-Serie damit noch ein Sieg zum Einzug in die Halbfinals.
Die entscheidenden Treffer gelangen den Hurricanes im letzten Drittel. Zuerst erhöhte Andrej Swetschnikow auf 3:1, ehe Ehlers zum späteren Endstand traf. Bereits im zweiten Spiel der Playoff-Serie am vergangenen Montag hatte der ehemalige Junior des EHC Biel getroffen. Den Halbfinaleinzug kann sich Carolina, das in den gesamten Playoffs noch kein Spiel verlor, mit einem Auswärtssieg am Samstagabend Ortszeit sichern. (riz/sda)
Die entscheidenden Treffer gelangen den Hurricanes im letzten Drittel. Zuerst erhöhte Andrej Swetschnikow auf 3:1, ehe Ehlers zum späteren Endstand traf. Bereits im zweiten Spiel der Playoff-Serie am vergangenen Montag hatte der ehemalige Junior des EHC Biel getroffen. Den Halbfinaleinzug kann sich Carolina, das in den gesamten Playoffs noch kein Spiel verlor, mit einem Auswärtssieg am Samstagabend Ortszeit sichern. (riz/sda)