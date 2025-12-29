Im Gegensatz zu den Männern zeigt das Schweizer Frauenteam in der 2. Etappe der Tour de Ski
ansprechende Leistungen. Nadine Fähndrich
und Anja Weber
können ihr hohes Anfangstempo über 10 km klassisch mit Einzelstart
allerdings nicht halten. Letztlich resultierten für die Luzernerin und die Zürcherin die Plätze 17 und 25
.
Die beiden Frauen wählten eine offensive Taktik und gingen das Rennen (zu) schnell an. Nach 5 km tauchten sie im 5. und 9. Zwischenrang auf. Auf der zweiten Schlaufe wurde die beiden durchgereicht. 1:04 beziehungsweise 1:16 Minuten büssten die beiden letztlich auf Norwegens Siegerin Astrid Slind
ein, die sich vor der Österreicherin Teresa Stadlober
und der Amerikanerin Jessie Diggins
durchsetzte. Nadja Kälin
belegte Platz 32
(1:37 Minuten zurück), ihre Schwester Marina
den 35. Rang
(1:46).
Die zweifache Tour-de-Ski-Siegerin Jessie Diggins
sitzt mit komfortablem Vorsprung auf dem Leader-Thron
. Sie führt 39 Sekunden vor Astrid Slind
. Nadine Fähndrich
ist mit 1:12 Minuten Rückstand Achte.
Nach einem Ruhetag steht am Mittwoch der Massenstarts über 5 km in verschiedenen Heats an. Die FIS testet ein neues Wettkampfformat. (nih/sda)