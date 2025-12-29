Diehielten in derübermit Einzelstart nicht mit den Besten mit. Die angepeilten Top 30 wurden klar verfehlt. Das Bestresultat ging auf das Konto von, der als. 1:38 Minuten einbüsste. Innerhalb von zwei Minuten blieb auch noch Janik Riebli (63.). Eine herbe Enttäuschung setzte es für Valerio Grond (83.) ab. Nach dem starken Auftritt im Sprint kam tags darauf «nicht mehr genug Power aus den Armen», wie er im SRF-Interview sagte.Das Podest gehörte wie erwartet den Norwegern allein.liess sich mit 29 Jahren erstmals als Weltcupsieger feiern. Da er bereits im 10-km-Rennen von Davos Dritter geworden war, dürfte er sich für das norwegische Olympia-Team aufdrängen.