wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Clint Capela und die Houston Rockets siegen in NBA

Sport-News

Capelas Rockets siegen erneut +++ Rekord-Interesse an WM-Tickets

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
29.12.2025, 18:4630.12.2025, 08:54
Schicke uns deinen Input
Dritter Sieg in Folge für die Rockets
Clint Capela und die Houston Rockets haben in der NBA den dritten Sieg in Folge gefeiert, den 20. bei insgesamt 30 Meisterschaftspartien. Houston besiegte die Indiana Pacers 126:119. Capela, der während 13 Minuten aufgestellt wurde, erzielte sechs Punkte und sieben Rebounds. (nih/sda)
Mali wieder in den Achtelfinals
Das Fussball-Nationalteam von Mali mit Verteidiger Abdoulaye Diaby von den Grasshoppers und Mittelfeldspieler Gaoussou Diakité von Lausanne-Sport qualifizierte sich wie 2022 für die Achtelfinals des Afrika Cups. Ein torloses Unentschieden gegen die Komoren reichte in Casablanca zum Weiterkommen. Diaby spielte im abschliessenden Gruppenspiel durch; Diakité wurde nicht eingewechselt.

Mali hatte sich zum dritten Mal nach 1984 und 2022 für den Afrika Cup qualifiziert. Platz 2 in der Vorrunde sicherten sie sich mit Unentschieden gegen Sambia (1:1), Marokko (1:1) und die Komoren. (nih/sda)
Mässiger Tournee-Auftakt aus Schweizer Sicht
Die Schweizer Skispringer landeten zum Auftakt der Vierschanzentournee im Mittelfeld. Gregor Deschwanden wurde 23., Sandro Hauswirth erreichte den 26. Rang. Simon Ammann musste mit Platz 35 vorliebnehmen.

Der Weltcup-Leader Domen Prevc gewann hoch überlegen vor Vorjahressieger Daniel Tschofenig aus Österreich. Timi Zajc, ursprüngliche ex-aequo Zweiter, wurde wegen eines fehlerhaften Anzugs disqualifiziert.

Prevc segelte für seinen sechsten Saisonsieg auf 141,5 und 140 m. Sein Vorsprung auf Tschofenig beträgt umgerechnet schon 10 m. Sofern der Slowene die Form für das Jahr 2026 konservieren kann, wird er sich am Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wohl schon vorentscheidend absetzen. (nih/sda)
150 Millionen Ticket-Bestellungen
Wegen der (teuren) Tickets für die Fussball-WM 2026 gibt es Kritik. Dennoch kann die FIFA eine riesige Nachfrage vermelden. Noch können sich die Fans weiter um Billette bewerben.

Der Internationale Fussballverband FIFA teilt mit, dass bis zur Hälfte der aktuellen Verkaufsphase 150 Millionen Bestellungen aus mehr als 200 Ländern eingegangen sind. Damit ist die Nachfrage jetzt schon 30-mal grösser als die Menge der verfügbaren Tickets. Ausserdem sei noch nie in der WM-Geschichte die Nachfrage so gross gewesen.

Die aktuelle Bewerbungsphase läuft seit dem 11. Dezember und endet am 13. Januar um 17 Uhr Schweizer Zeit. Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Vorrunde erhältlich. Die Tickets werden durch eine Zufallsziehung vergeben. Danach folgt eine weitere Verkaufsphase. (nih/sda)
Schweizerinnen büssen für hohes Anfangstempo
Im Gegensatz zu den Männern zeigt das Schweizer Frauenteam in der 2. Etappe der Tour de Ski ansprechende Leistungen. Nadine Fähndrich und Anja Weber können ihr hohes Anfangstempo über 10 km klassisch mit Einzelstart allerdings nicht halten. Letztlich resultierten für die Luzernerin und die Zürcherin die Plätze 17 und 25.

Die beiden Frauen wählten eine offensive Taktik und gingen das Rennen (zu) schnell an. Nach 5 km tauchten sie im 5. und 9. Zwischenrang auf. Auf der zweiten Schlaufe wurde die beiden durchgereicht. 1:04 beziehungsweise 1:16 Minuten büssten die beiden letztlich auf Norwegens Siegerin Astrid Slind ein, die sich vor der Österreicherin Teresa Stadlober und der Amerikanerin Jessie Diggins durchsetzte. Nadja Kälin belegte Platz 32 (1:37 Minuten zurück), ihre Schwester Marina den 35. Rang (1:46).

Die zweifache Tour-de-Ski-Siegerin Jessie Diggins sitzt mit komfortablem Vorsprung auf dem Leader-Thron. Sie führt 39 Sekunden vor Astrid Slind. Nadine Fähndrich ist mit 1:12 Minuten Rückstand Achte. Nach einem Ruhetag steht am Mittwoch der Massenstarts über 5 km in verschiedenen Heats an. Die FIS testet ein neues Wettkampfformat. (nih/sda)
Schweizer Männer kassieren eine Niederlage
Die Schweizer Männer hielten in der 2. Etappe der Tour de Ski über 10 km klassisch mit Einzelstart nicht mit den Besten mit. Die angepeilten Top 30 wurden klar verfehlt. Das Bestresultat ging auf das Konto von Nicola Wigger, der als 48. 1:38 Minuten einbüsste. Innerhalb von zwei Minuten blieb auch noch Janik Riebli (63.). Eine herbe Enttäuschung setzte es für Valerio Grond (83.) ab. Nach dem starken Auftritt im Sprint kam tags darauf «nicht mehr genug Power aus den Armen», wie er im SRF-Interview sagte.

Das Podest gehörte wie erwartet den Norwegern allein. Mattis Stenshagen liess sich mit 29 Jahren erstmals als Weltcupsieger feiern. Da er bereits im 10-km-Rennen von Davos Dritter geworden war, dürfte er sich für das norwegische Olympia-Team aufdrängen.


Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Xhakas Assist reicht Sunderland nicht zum Sieg +++ Inter bleibt Serie-A-Leader
Granit Xhaka brilliert am Sonntag in der Premier League mit einem Zuckerpass zum 1:0. Ganz zufrieden kann er aber nicht sein, Sunderland spielt im Duell der beiden Aufsteiger nur 1:1 unentschieden und bleibt in der Liga im eigenen Stadion weiterhin ungeschlagen.
Zur Story