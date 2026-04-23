Der HCD-Stürmer Filip Zadina wurde am Mittwochabend in Spiel 3 zum Opfer einer Attacke von Fribourgs Lucas Wallmark. Die Schiedsrichter ahndeten den Stockschlag nicht, doch wurde der Schwede nachträglich gebüsst. Eine Sperre blieb dem Fribourger erspart, er kann am Freitag in Spiel 4 also spielen. Noch unsicher ist ein Einsatz von Zadina. Wie Eismeister Zaugg weiss, sei der 26-jährige Tscheche zwar nicht schwer verletzt, doch werde Trainer Josh Holden den definitiven Entscheid erst nach dem Morgentraining fällen. (nih)
Sport-News
Einsatz von HCD-Stürmer Zadina nach Wallmark-Attacke offen +++ Yamal fällt bis zur WM aus
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Filip Zadina nicht schwer verletzt – doch ein Einsatz bleibt offen
Yamal und Güler bis zur WM out
Lamine Yamal fällt mit einer Oberschenkelverletzung im linken Bein aus. Wie der FC Barcelona am Mittwoch mitteilte, kann der Spanier in dieser Saison nicht mehr ins Liga-Geschehen eingreifen. Für die WM sollte der 20-Jährige laut seinem Klub wieder zur Verfügung stehen.
Yamal zog sich die Verletzung am Dienstagabend zu. Im Heimspiel gegen Celta Vigo verwandelte er in der 40. Minute einen Penalty, nachdem er selbst gefoult worden war. Danach legte er sich noch im Strafraum auf den Boden und musste ausgewechselt werden. (ram/sda)
Auch Real Madrid vermeldete zwei Verletzungsfälle. Spielmacher Arda Güler und Verteidiger Eder Militão fallen mit Oberschenkelproblemen aus. Der Klub machte keine Angaben zur Dauer der Absenz. Gemäss der Sportzeitung «Marca» kommen sowohl der Türke als auch der Brasilianer in dieser Saison für Real Madrid nicht mehr zum Einsatz. (ram/sda)
Yamal zog sich die Verletzung am Dienstagabend zu. Im Heimspiel gegen Celta Vigo verwandelte er in der 40. Minute einen Penalty, nachdem er selbst gefoult worden war. Danach legte er sich noch im Strafraum auf den Boden und musste ausgewechselt werden. (ram/sda)
Gavira was ready to slap the hell out of Yamal before noticing the bro was injured😂pic.twitter.com/aVNFI7sf3w— Lamine Yamal (@lamine10yamal10) April 23, 2026
Auch Real Madrid vermeldete zwei Verletzungsfälle. Spielmacher Arda Güler und Verteidiger Eder Militão fallen mit Oberschenkelproblemen aus. Der Klub machte keine Angaben zur Dauer der Absenz. Gemäss der Sportzeitung «Marca» kommen sowohl der Türke als auch der Brasilianer in dieser Saison für Real Madrid nicht mehr zum Einsatz. (ram/sda)
Schweiz im BJK-Cup gegen Thailand
Die Schweiz muss in den Playoffs des Billie Jean King Cup gegen Thailand ran. Diese werden vom 20. bis zum 22. November ausgetragen und finden auswärts statt.
Für die Schweizerinnen um Belinda Bencic geht es darum, den Verbleib unter den besten Nationen der Welt zu sichern. Die beste Thailänderin ist derzeit Lanlana Tararudee (WTA 113). (ram/sda)
Für die Schweizerinnen um Belinda Bencic geht es darum, den Verbleib unter den besten Nationen der Welt zu sichern. Die beste Thailänderin ist derzeit Lanlana Tararudee (WTA 113). (ram/sda)
Bencic nach Startschwierigkeiten souverän
Belinda Bencic zieht am WTA-1000-Turnier in Madrid souverän in die 3. Runde ein. Beim 6:4, 6:2 gegen die Kroatin Petra Marcinko (WTA 74) bekundete die als Nummer 11 gesetzte Ostschweizerin nur zu Beginn etwas Mühe.
Zweimal liess sich Bencic (WTA 12) von ihrer 20-jährigen Widersacherin nach einem Freilos in der 1. Runde in der Anfangsphase den Service abnehmen, danach kein weiteres Mal. Ihre nächste Gegnerin ist die russische Weltnummer 19 Diana Shnaider. (ram/sda)
Zweimal liess sich Bencic (WTA 12) von ihrer 20-jährigen Widersacherin nach einem Freilos in der 1. Runde in der Anfangsphase den Service abnehmen, danach kein weiteres Mal. Ihre nächste Gegnerin ist die russische Weltnummer 19 Diana Shnaider. (ram/sda)
So sieht die Tour de Suisse 2026 aus
Die Veranstalter der Tour de Suisse haben die Etappen für die diesjährige Austragung präsentiert. Neu findet sie nur noch an fünf Tagen und jeweils mit gleichem Start- und Ziel-Ort statt.
Der Kampf um den Gesamtsieg dürfte in der letzten Etappe fallen, die von Tour-Sportdirektor David Loosli zur Königsetappe gemacht wurde. In den Waadtländer Alpen müssen die Männer über 4000 Höhenmeter bewältigen. (ram)
Die Etappen in der Übersicht:
Der Kampf um den Gesamtsieg dürfte in der letzten Etappe fallen, die von Tour-Sportdirektor David Loosli zur Königsetappe gemacht wurde. In den Waadtländer Alpen müssen die Männer über 4000 Höhenmeter bewältigen. (ram)
Die Etappen in der Übersicht:
Stars gewinnen tief in der Verlängerung
Die Dallas Stars mit Lian Bichsel haben ein umkämpftes Spiel gegen Minnesota Wild 4:3 gewonnen und führen in den NHL-Playoffs 2:1. Der Entscheid fiel erst in der zweiten Verlängerung. Nach zwölf Minuten nutzte das Team des Solothurners Bichsel ein Powerplay aus. Wyatt Johnston, der später zum besten Spieler der Partie ernannt wurde, traf zum Sieg.
Zuvor hatten die Stars, ebenfalls im Powerplay, im dritten Drittel zum Ausgleich getroffen. Zudem überstand das Team von Bichsel, der in der Partie ohne Skorerpunkte blieb, zwei Überzahlspiele der Gastgeber aus Minnesota in der ersten Verlängerung unversehrt.
Dank des Sieges führen die Stars nach drei Spielen der Best-of-7-Achtelfinalserie 2:1. Die vierte Partie findet in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit statt. (car/sda)
Zuvor hatten die Stars, ebenfalls im Powerplay, im dritten Drittel zum Ausgleich getroffen. Zudem überstand das Team von Bichsel, der in der Partie ohne Skorerpunkte blieb, zwei Überzahlspiele der Gastgeber aus Minnesota in der ersten Verlängerung unversehrt.
Dank des Sieges führen die Stars nach drei Spielen der Best-of-7-Achtelfinalserie 2:1. Die vierte Partie findet in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit statt. (car/sda)
Schertenleib erneut Meister mit dem FC Barcelona
Sydney Schertenleib feiert mit den Frauen des FC Barcelona erneut den Meistertitel in Spanien. Das Team der 19-jährigen Schweizer Internationalen ist nach dem 4:1-Sieg im Stadtderby gegen Espanyol vier Runden vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.
Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Madrid, gegen den die Barça-Frauen im Januar den spanischen Supercup gewonnen haben, beträgt uneinholbare 14 Punkte. Insgesamt ist es der elfte Meistertitel für die Frauen des FC Barcelona, der siebente in Folge. (abu/sda)
Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Madrid, gegen den die Barça-Frauen im Januar den spanischen Supercup gewonnen haben, beträgt uneinholbare 14 Punkte. Insgesamt ist es der elfte Meistertitel für die Frauen des FC Barcelona, der siebente in Folge. (abu/sda)
Nyons Basketballerinnen gelingt erfolgreiche Titelverteidigung
Die Basketballerinnen von Nyon sind erneut Schweizer Meisterinnen. Der Titelverteidiger entschied den Playoff-Final gegen den Qualifikationssieger Elfic Fribourg auf schnellstem Weg für sich. Nach zwei Auswärtserfolgen gelang den Spielerinnen von Trainer Loan Morand am Mittwoch mit einem 89:82 vor Heimpublikum der entscheidende dritte Sieg in der Best-of-5-Serie. (abu/sda)
Aarau wieder in Schlagdistanz mit Leader Vaduz
Der FC Aarau legt im Aufstiegsrennen der Challenge League wieder nach. Er besiegt Cupfinalist Lausanne-Ouchy im Nachholspiel zuhause 3:0 und verkürzt den Rückstand auf Leader Vaduz auf zwei Punkte. Damit haben die Aarauer den direkten Aufstieg weiterhin in den eigenen Füssen, steht doch in der zweitletzten Runde noch das Direktduell mit Vaduz im Programm.
Aarau stellte den verdienten Heimsieg gegen Lausanne-Ouchy mit Toren durch Elias Filet (47.), Shkelqim Vladi (69.) und Daniel Afriyie (87.) in der zweiten Halbzeit sicher. (abu/sda)
Aarau stellte den verdienten Heimsieg gegen Lausanne-Ouchy mit Toren durch Elias Filet (47.), Shkelqim Vladi (69.) und Daniel Afriyie (87.) in der zweiten Halbzeit sicher. (abu/sda)
Marc Hirschi erlitt Schlüsselbeinbruch
Marc Hirschi ist bei seinem Sturz im Ardennen-Klassiker Flèche Wallonne weniger glimpflich davongekommen als noch drei Tage zuvor beim Amstel Gold Race. Wie sein Team Tudor mitteilte, zog sich der Berner beim heftigen Aufprall rund 20 km vor dem Ziel einen Bruch des linken Schlüsselbeins zu. Aufgrund der Schwere der Verletzung muss sich Hirschi am Donnerstag einer Operation unterziehen.
Damit steht nicht nur ein Start bei Lüttich-Bastogne-Lüttich am Sonntag ausser Frage, sondern auch die geplante Teilnahme am Giro d’Italia im Mai. Nach Stefan Küng und Matteo Trentin ist Hirschi bereits der dritte Hoffnungsträger im Team Tudor von Fabian Cancellara, der in den Frühjahrsklassikern durch einen Knochenbruch langfristig ausfällt. (abu/sda)
Damit steht nicht nur ein Start bei Lüttich-Bastogne-Lüttich am Sonntag ausser Frage, sondern auch die geplante Teilnahme am Giro d’Italia im Mai. Nach Stefan Küng und Matteo Trentin ist Hirschi bereits der dritte Hoffnungsträger im Team Tudor von Fabian Cancellara, der in den Frühjahrsklassikern durch einen Knochenbruch langfristig ausfällt. (abu/sda)
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