Sharks nähern sich wieder den Playoffs – Suter gewinnt mit den Blues

San Jose – Winnipeg 2:1

Philipp Kurashev (SJS), 1 Strafe, 2 Schüsse, 1 Block, 17:07 TOI

Nino Niederreiter (WPG) verletzt

Die San Jose Sharks nähern sich in der NHL wieder den Playoff-Plätzen. Das Team mit Philipp Kurashev bezwingt die Winnipeg Jets zuhause 2:1 nach Verlängerung.

Im Stadion in San Jose hatten vorerst die Gäste das Sagen. Die Jets, die lange auf den verletzten Nino Niederreiter verzichten müssen, gingen nach knapp drei Minuten durch den Kanadier Morgan Barron in Führung und hielten den Vorsprung bis zu Beginn des dritten Drittels.

Zwei junge Akteure sorgten dann aber für den Umschwung zugunsten der Sharks. Der bald 21-jährige Amerikaner Will Smith erzielte den Ausgleich, der 19-jährige Kanadier Michael Misa traf nach exakt 100 Sekunden in der Verlängerung zur Entscheidung. Kurashev war an beiden Toren nicht beteiligt.

Dank dem zweiten Sieg in Folge nehmen die Sharks vor den punktgleichen Nashville Predators und Los Angeles Kings im Klassement der Western Conference Rang 9 ein. Der Rückstand auf die vor ihnen liegenden Seattle Kraken beträgt drei Punkte. Die Jets haben sechs Punkte weniger auf dem Konto als die Sharks.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Minnesota – St.Louis 1:3

Pius Suter, 1 Schuss, 2 Blocks, 16:30 TOI

Zu den Gewinnern des Abends gehörte ein weiterer Schweizer Olympia-Teilnehmer. Die St. Louis Blues mit Pius Suter siegten bei den Minnesota Wild 3:1. Der Zürcher blieb wie Kurashev ohne Skorerpunkt. In den ersten zwei Partien nach der Rückkehr aus Mailand hatte Suter mit einem Tor und zwei Assists beziehungsweise einer Vorlage überzeugt. Trotz des Sieges verbleiben die Blues in der hintersten Tabellenregion.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Pittsburgh – Vegas 5:0

Akira Schmid Ersatz

Akira Schmid musste von der Bank aus zuschauen, wie sein Teamkollege Adin Hill einen schwierigen Abend erlebte. Der kanadische Goalie liess bei der Auswärtsniederlage in Pittsburgh bei 22 Schüssen fünf Tore zu und war damit einer der Hauptschuldigen der Pleite. Die Penguins dagegen sichern sich im Playoff-Kampf auch ohne ihren verletzten Captain Sidney Crosby wichtige zwei Punkte. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL