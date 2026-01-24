Die New Jersey Devils feierten in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit den dritten Sieg in Folge und den vierten in den letzten fünf Spielen. Auswärts setzte sich das Team mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler mit 5:4 gegen die Vancouver Canucks durch.



Dabei waren alle drei Schweizer erfolgreich. Hischier traf in Überzahl zum 2:0 und verbuchte damit seinen 16. Saisontreffer. Beim Tor zum zwischenzeitlichen 4:2 war er zudem einer der Assistgeber. So auch Siegenthaler und Meier, die bei je einem Goal zu den Vorlagengebern gehörten.



Wie die Devils ebenfalls einen Sieg feiern durfte Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning. Beim 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen die Chicago Blackhawks blieb der Schweizer jedoch ohne Skorerpunkte. Goalie Akira Schmid kam im Spiel seiner Vegas Golden Knights gegen die Toronto Maple Leafs nicht zum Einsatz. Mit Adin Hill im Tor gewannen die Golden Knights schliesslich klar mit 6:3. (ram/sda)