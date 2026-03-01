Die MotoGP-Saison 2026 beginnt mit einer Überraschung:gewinnt aufden Sprint beim. Der Spanier profitiert von einer späten Strafe gegen TitelhalterMarc Marquez, der grosse Favorit auf den neuerlichen Titelgewinn, verpasste damit den perfekten Saisonstart. Dem für Ducati fahrenden Spanier, der mit einem achten WM-Titel in der Königsklasse zu Rekordhalter Giacomo Agostini aufschliessen könnte, wurde im Sprintrennen auf dem Circuit von Buriram in der zweitletzten von 13 Runden ein Überholmanöver gegen Pedro Acosta zum Verhängnis, das die Rennleitung als regelwidrig taxierte.Kurz vor dem Ziel erhielt Marquez deshalb die Anweisung, er müsse die Führung wieder an seinen Landsmann zurückgeben, woraufhin dieser seinen ersten Sieg in der MotoGP feierte. Das Podest komplettierte als Dritter Raul Fernandez auf Aprilia.Für Marco Bezzecchi, Marc Marquez' womöglich grösster Herausforderer in dieser Saison, war das Rennen schon in der 2. Runde gelaufen. Der aus der Pole-Position gestartete Italiener rutschte mit seiner Aprilia in einer Rechtskurve in Führung liegend von der Strecke und musste danach aufgeben. (lak/sda)