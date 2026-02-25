Im Trainerstab des Frauen-Nationalteams kommt es nach der laufenden Saison zu einer Veränderung. Vroni Keller tritt nach 13 Jahren auf eigenen Wunsch als Assistenztrainerin zurück. Ihre Nachfolge übernimmt Raphael Kramer, der ab der EM-Qualifikation im März mit den beiden Spielen gegen die Niederlanden parallel zu seiner Funktion als Cheftrainer des LC Brühl als Assistent von Nationaltrainer Knut Ove Joa tätig sein wird.
Vroni Keller gilt als Pionierin des Schweizer Frauenhandballs. Die 61-jährige Ostschweizerin absolvierte als Spielerin über 100 Länderspiele und gewann später als Trainerin des LC Brühl zahlreiche Titel. Sie begleitete das Nationalteam während entscheidender Aufbauphasen und Professionaliserungsschritte und war Teil jener Generation, die die Schweizer Frauen erstmals zu Europameisterschaften und einer WM-Qualifikation führte. Nach ihrem Rücktritt wird Keller dem Team in reduzierter Form im Hintergrund weiterhin zur Verfügung stehen. (nih/sda)
