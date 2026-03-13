Irans Fussballverband kontert jüngste Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Auf dem Instagram-Account der Nationalmannschaft betonen die Iraner, dass der Weltverband FIFA die Fussball-WM ausrichte und nicht ein einzelnes Land. «Sicherlich kann niemand die iranische Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft ausschliessen; das einzige Land, das ausgeschlossen werden kann, ist ein Land, das lediglich den Titel Gastgeber trägt, aber nicht in der Lage ist, die Sicherheit der an diesem globalen Ereignis teilnehmenden Mannschaften zu gewährleisten.»
Trump liess zunächst verlauten, der Iran sei herzlich willkommen. Später äusserte er jedoch Sicherheitsbedenken. «Die iranische Fussball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen, aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist, dass sie dort ist – um ihres eigenen Lebens und ihrer Sicherheit willen.» In der Gruppenphase trifft der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten. Alle drei Partien sollen in den USA stattfinden. (ram)
