Der Iran hat sich für die WM qualifiziert – ob die Iraner auch teilnehmen, ist unklar. Bild: keystone

«Glaube nicht, dass es angemessen ist»: Trump warnt Iran vor WM-Teilnahme in den USA

Im Sommer findet die Fussball-Weltmeisterschaft unter anderem in den USA statt. Donald Trump hat eine Warnung an die qualifizierten Iraner ausgesprochen.

Mehr «Sport»

Die Angriffe der USA auf den Iran könnten auch sportliche Konsequenzen haben. Auf seiner Plattform Truth Social hat sich US-Präsident Donald Trump zu einer WM-Teilnahme der iranischen Nationalmannschaft geäussert. Er hat Sicherheitsbedenken.

Trump schrieb: «Die iranische Fussball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen, aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist, dass sie dort ist – um ihres eigenen Lebens und ihrer Sicherheit willen.» In der Gruppenphase trifft der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten. Alle drei Partien sollen in den USA stattfinden.

Der Post von Donald Trump. Bild: truthsocial

Auch aus dem Iran selbst kommen Zweifel. Sportminister Ahmad Donjamali hatte die WM-Teilnahme seines Landes angesichts der Eskalation im Nahen Osten bereits infrage gestellt. In einem TV-Interview erklärte er: «Da diese korrupte Regierung unseren Führer ermordet hat, haben wir unter allen Umständen keine Bedingungen, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.» Verbandschef Mehdi Tadsch hatte sich ähnlich geäussert.

Donjamali ergänzte: «Angesichts der bösartigen Massnahmen, die gegen Iran durchgeführt wurden, wurden uns innerhalb von acht oder neun Monaten zwei Kriege aufgezwungen, und mehrere Tausend unserer Menschen getötet. Daher haben wir definitiv keine Möglichkeit zu einer solchen Teilnahme.» Ob die Entscheidung des Ministers final ist und der Iran die WM tatsächlich boykottiert, blieb zunächst unklar.

Die USA und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt Gegenschläge aus. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte nach einem Treffen mit Trump berichtet, der US-Präsident habe zugesichert, dass die iranische Nationalmannschaft trotz des Krieges im Nahen Osten bei der WM in den USA antreten dürfe. (riz/tonline)