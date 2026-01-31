Jolanda Neff ist an den Radquer-Weltmeisterschaften im niederländischen Hulst wie schon bei ihrer Premiere vor sieben Jahren in Dänemark auf Platz 6 gefahren. Die Mountainbike-Olympiasiegerin von Tokio war von Beginn weg vorne dabei und lange Teil jener fünf- bis sechsköpfigen Gruppe, welche um den Gewinn der Bronzemedaille kämpfte.
In der sechsten und letzten Runde vermochte sich die Niederländerin Puck Pieterse aus dieser Gruppe zu lösen. Die Mountainbike-Weltmeisterin des Jahres 2024 landete hinter ihren Landsfrauen Lucinda Brand und Ceylin del Carmen Alvarado auf Platz 3. Die Differenz zwischen Neff und dem Podest belief sich auf lediglich elf Sekunden. (abu/sda)
In der sechsten und letzten Runde vermochte sich die Niederländerin Puck Pieterse aus dieser Gruppe zu lösen. Die Mountainbike-Weltmeisterin des Jahres 2024 landete hinter ihren Landsfrauen Lucinda Brand und Ceylin del Carmen Alvarado auf Platz 3. Die Differenz zwischen Neff und dem Podest belief sich auf lediglich elf Sekunden. (abu/sda)