Das US-Justizministerium hat etliche weitere Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Bild: keystone

3 Millionen neue Epstein-Seiten: Die 3 wichtigsten Punkte

Das US-Justizministerium hat am Freitag gemäss eigenen Aussagen mehr als 3 Millionen Seiten an Dokumenten im Zusammenhang mit seinen Ermittlungen gegen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht. Es handelt sich um die bislang umfangreichste Sammlung von Jeffrey-Epstein-Akten. Was wir bisher dazu wissen.

Der Umfang

Das US-Justizministerium veröffentlichte am Freitag etwa drei Millionen Seiten, 2000 Videos und rund 180'000 neue Bilder aus den sogenannten «Epstein-Files». Die Seiten bestehen aus E-Mail-Konversationen, Textnachrichten, Nachrichtenartikeln, internen Untersuchungsberichten und anderem Material im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein.

Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche bei der Pressekonferenz. Bild: keystone

Darunter sei auch pornografisches Material, das Epstein besessen, aber nicht selbst aufgenommen habe, sagte der stellvertretende Justizminister Todd Blanche bei einer Pressekonferenz. Auffällig: Pam Bondi, Justizministerin, war nicht anwesend. Sie war jüngst Kritik des Weissen Hauses ausgesetzt.

Blanche sagte, das Ministerium habe die Bilder aller Frauen in den Akten bis auf Ghislaine Maxwell, die langjährige Lebensgefährtin und Mitarbeiterin von Herrn Epstein, die wegen Sexhandels verurteilt wurde, unkenntlich gemacht.

Ob das Material neue Erkenntnisse in dem Fall bringt, war unmittelbar nach der Veröffentlichung auf der Homepage des Ministeriums noch unklar. Inzwischen sind dort elf Datensätze abrufbar. Mit der jüngsten Veröffentlichung sei die Sichtung und Überprüfung der Unterlagen beendet, sagte Blanche weiter. Das Ministerium sei damit nun seiner Verpflichtung nachgekommen. Die neu hochgeladenen Akten umfassen erneut auch E-Mails und Gerichtsdokumente.

Der Kongress hatte die Freigabe im November angeordnet, und Präsident Trump unterzeichnete das Gesetz, obwohl er es ursprünglich abgelehnt hatte – er wolle den Vorwürfen und Spekulationen rund um den Fall ein Ende setzen. Die letzten Dokumente trafen Wochen nach Ablauf der vom Kongress gesetzten Frist am 19. Dezember ein.

Donald Trump

Die Dateien enthalten mindestens 4500 Dokumente, in denen US-Präsident Trump erwähnt wurde, berichtet die New York Times. Eines davon ist demnach eine Zusammenfassung, die FBI-Beamte im vergangenen Sommer aus mehr als einem Dutzend Hinweisen von Bürgerinnen und Bürgern zusammengestellt hatten, die Trump und Epstein betrafen.

Es ist gemäss «NYT» unklar, warum die Ermittler diese Zusammenfassung erstellt hätten. Diese beinhaltet unbestätigte Vorwürfe sexuellen Missbrauchs durch Epstein – und auch durch den amtierenden US-Präsidenten. Die Unterlagen enthalten allerdings keine bestätigenden Beweise.

Besonders brisant ist ein File, das zur E-Mail-Korrespondenz eines Agenten der Taskforce gegen Kinderausbeutung und Menschenhandel gehört. Darin werden diverse Vorwürfe gegen Jeffrey Epstein gesammelt – und auch der Name Donald Trump taucht an vielen Stellen auf.

Ob die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen und wie weit sie untersucht wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Meidas+ schreibt dazu: «Wir wissen nicht, inwieweit diese Hinweise bestätigt oder nicht bestätigt wurden oder ob sie vollständig untersucht wurden. Was wir wissen, ist, dass das Justizministerium das Dokument, kurz nachdem es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, gelöscht hat. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, diese Informationen zu sehen und zu erfahren, warum sie entfernt wurden.»

Das gelöschte Dokument: 1 / 8 Epstein-Files vom 30.01.2026

Trump hat jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein stets bestritten. Auf eine Bitte um Stellungnahme der «NYT» verwies das Weisse Haus auf eine öffentliche Erklärung des Justizministeriums. Darin hiess es, die Dokumente vom Freitag enthielten «möglicherweise gefälschte oder fälschlicherweise eingereichte Bilder, Dokumente oder Videos». Ausserdem hiess es, dass einige der Dokumente falsche Behauptungen gegen Trump enthielten, die vor den Wahlen 2020 beim FBI eingereicht worden seien.

Andere bekannte Namen

Die Veröffentlichung der Akte brachte bisher unbekannte finanzielle Verbindungen und soziale Beziehungen zwischen Epstein und prominenten Persönlichkeiten in den USA und Grossbritannien ans Licht. So schreibt es der britische «Guardian» in einer ersten Zusammenfassung.

Die wichtigsten:

Elon Musk: Die Verbindungen zwischen Musk und Epstein scheinen enger gewesen zu sein als bislang bekannt. Eine E-Mail-Korrespondenz zwischen Epstein und Musk aus dem Jahr 2012 scheint zu zeigen, dass der reichste Milliardär der Welt auf die Frage «Wie viele Personen werden mit dem Hubschrauber auf die Insel kommen?» mit «An welchem Tag/in welcher Nacht findet die wildeste Party auf unserer Insel statt?» antwortet. Das berichtet unter anderem der «Guardian».

Die Verbindungen zwischen Musk und Epstein scheinen enger gewesen zu sein als bislang bekannt. Eine E-Mail-Korrespondenz zwischen Epstein und Musk aus dem Jahr 2012 scheint zu zeigen, dass der reichste Milliardär der Welt auf die Frage «Wie viele Personen werden mit dem Hubschrauber auf die Insel kommen?» mit «An welchem Tag/in welcher Nacht findet die wildeste Party auf unserer Insel statt?» antwortet. Das berichtet unter anderem der «Guardian». Howard Lutnick, Trumps Handelsminister: Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass Howard Lutnick, Trumps Handelsminister, im Dezember 2012 einen Besuch auf Epsteins Privatinsel geplant hatte, obwohl er letztes Jahr behauptet hatte, dass er und seine Frau um 2005 von Epstein so «angewidert» gewesen seien, dass sie beschlossen hätten, «nie wieder mit diesem ekelhaften Menschen in einem Raum zu sein».

Einen Tag nach dem geplanten Treffen scheint aus den E-Mails hervorzugehen, dass Epsteins Assistent Lutnick eine Nachricht von Epstein weitergeleitet hat, in der stand: «Schön, Sie zu sehen.»

Howard Lutnick und seine Frau Allison. Bild: keystone

Bill Gates: Laut veröffentlichten E-Mails verfasste Epstein 2013 Notizen an und über Gates, in denen er andeutete, dass dieser ausserehelichen Sex hatte, das schreibt die «NYT». Die Gates Foundation bezeichnete die Anschuldigungen als «absolut absurd und völlig falsch».

In einer E-Mail schrieb Epstein demnach, er habe Gates dabei geholfen, Medikamente zu beschaffen, um «mit den Folgen des Sex mit russischen Mädchen fertig zu werden», und dass er Gates Treffen mit verheirateten Frauen ermöglicht habe. Es ist allerdings unklar, ob Epstein die E-Mails jemals an Gates geschickt hat.

Laut veröffentlichten E-Mails verfasste Epstein 2013 Notizen an und über Gates, in denen er andeutete, dass dieser ausserehelichen Sex hatte, das schreibt die «NYT». Die Gates Foundation bezeichnete die Anschuldigungen als «absolut absurd und völlig falsch». In einer E-Mail schrieb Epstein demnach, er habe Gates dabei geholfen, Medikamente zu beschaffen, um «mit den Folgen des Sex mit russischen Mädchen fertig zu werden», und dass er Gates Treffen mit verheirateten Frauen ermöglicht habe. Es ist allerdings unklar, ob Epstein die E-Mails jemals an Gates geschickt hat. Prinz Andrew: Andrew Mountbatten-Windsor (ehemals Prinz) nahm laut Unterlagen Monate nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis an einer privaten Feier mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein teil. Mehr dazu hier.

