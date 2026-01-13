Julie Zogg fährt im Parallelslalom auf den 4. Platz. Im Weltcup-Wettkampf in Bad Gastein unterliegt sie der späteren Siegerin Lucia Dalmasso im Halbfinal um 0,22 Sekunden. Im kleinen Final muss sich Zogg dann erneut geschlagen geben, die Polin Aleksandra Krol-Walas kommt 0,39 Sekunden vor ihr ins Ziel.
Nach einem 2. Platz im Parallel-Riesenslalom in Mylin Anfangs Dezember ist dieser 4. Rang Zoggs bestes Resultat der bisherigen Saison. Im ersten Parallelslalom der Saison war sie in Davos Neunte geworden. Die weiteren Schweizerinnen, Flurina Bätschi und Jessica Keiser, schieden im Achtelfinal aus. Auch die Männer blieben erfolglos. Dario Caviezel scheiterte im Viertelfinal an Cody Winters. (sda)
