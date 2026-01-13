«Es ist ein Moment, von dem man weiss, dass er irgendwann kommt, aber man fühlt sich nie bereit. Jetzt bin ich so bereit, wie ich je sein werde», schrieb der 35-jährige Kanadier auf Instagram. «Ich war der glücklichste Mensch, dass ich meinen Traum leben und erfüllen durfte.» Raonic bedankte sich bei Fans, Trainern, Kanada und seiner Familie, die aus Montenegro nach Nordamerika kam.Der Ende Dezember 35-jährig gewordene Raonic war schon längst nicht mehr auf den Wettkampf-Plätzen zu sehen. Seinebestritt er. Gegen den Deutschen Dominik Koepfer verlor er in der 1. Runde in drei Sätzen.Raonic, der auf Stufe ATP acht Turniere gewann, hatte vor zehn Jahren die beste Phase seiner Karriere. In Wimbledon erreichte er nach einem Fünf-Satz-Sieg im Halbfinal gegen Roger Federer den Final, in dem er gegen Andy Murray den Kürzeren zog. Dem Schotten unterlag er in jener Saison auch in den Halbfinals des Australian Open und der ATP Finals in London. Das Jahr beendete Raonic als Weltnummer 3, was gleichbedeutend war mit seiner besten Klassierung im Ranking. (nih/sda)