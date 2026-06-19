Jhonatan Narvaez hat die 3. Etappe der Tour de Suisse in Bad Ragaz gewonnen. Der Ecuadorianer setzte sich im Sprint vor seinem Fluchtkollegen Xandro Meurisse aus Belgien durch – und vor dem Feld, dem das Duo gerade noch ein Schnippchen schlagen konnte.



An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderung. Narvaez' Teamkollege Tadej Pogacar wird auch am Samstag im Zeitfahren in Aarburg im gelben Leadertrikot starten. (ram)