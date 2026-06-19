Kate Douglass stellt in Indianapolis mit 23,59 Sekunden einen Weltrekord über 50 m Crawl auf. Die 24-jährige Amerikanerin verbesserte die Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström, erzielt bei der WM 2023 in Fukuoka, um zwei Hundertstel. Zuvor war sie auf dieser Strecke nie schneller als 23,91 Sekunden geschwommen. Douglass gewann 2024 Olympia-Gold über 200 m Brust. (car/sda/afp)
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Kate Douglass mit Weltrekord +++ Golubic erreicht Halbfinal in Nottingham
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Kate Douglass mit Weltrekord über 50 m Crawl
Clark zur Halbzeit weiterhin mit vier Schlägen in Führung
New York, auch nach der zweiten Runde mit vier Schlägen Vorsprung. Noch nie bei einem US Open im geschichtsträchtigen Shinnecock Hills Golf Club lag ein Spieler nach 36 Löchern so tief unter Par (-7) wie der 32-Jährige.
Der amerikanische Titelverteidiger J. J. Spaun verpasste den Cut ebenso wie Landsmann Bryson DeChambeau und der Spanier Jon Rahm. (sda/afp)
Der amerikanische Titelverteidiger J. J. Spaun verpasste den Cut ebenso wie Landsmann Bryson DeChambeau und der Spanier Jon Rahm. (sda/afp)
Golubic in Nottingham im Halbfinal
Die 33-jährige Schweizerin Viktorija Golubic steht erstmals seit Anfang November 2025 in den Halbfinals eines WTA-Tour-Turniers. Im Viertelfinal von Nottingham schlägt die Zürcherin die Amerikanerin Ann Li in drei Sätzen.
Gegen Li setzte sich Golubic mit 6:3, 2:6, 6:3 durch. Nach 114 Minuten nützte sie gleich den ersten Matchball. Im Halbfinal vom Samstag trifft Golubic auf die als Nummer 3 gesetzte Amerikanerin Emma Navarro (WTA 25). (ram/sda)
Gegen Li setzte sich Golubic mit 6:3, 2:6, 6:3 durch. Nach 114 Minuten nützte sie gleich den ersten Matchball. Im Halbfinal vom Samstag trifft Golubic auf die als Nummer 3 gesetzte Amerikanerin Emma Navarro (WTA 25). (ram/sda)
Schweizer Bikerinnen überzeugen
Ronja Blöchlinger fuhr zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Lenzerheide im Short-Track-Rennen auf Platz 2. Sie wurde einzig von der Amerikanerin Savilia Blunk bezwungen, Weltmeisterin Alessandra Keller wurde Dritte.
Weniger erfolgreich waren die Schweizer Männer unterwegs. Im letzten Anstieg setzten sich die Franzosen Adrien Boichis und Luca Martin sowie der Amerikaner Bjorn Riley ab. Sie fuhren auch in dieser Reihenfolge durchs Ziel, Dario Lillo und Filippo Colombo wurden mit acht Sekunden Rückstand Fünfter und Siebenter. (ram/sda)
Weniger erfolgreich waren die Schweizer Männer unterwegs. Im letzten Anstieg setzten sich die Franzosen Adrien Boichis und Luca Martin sowie der Amerikaner Bjorn Riley ab. Sie fuhren auch in dieser Reihenfolge durchs Ziel, Dario Lillo und Filippo Colombo wurden mit acht Sekunden Rückstand Fünfter und Siebenter. (ram/sda)
Herzschlagfinal an der Tour de Suisse
Jhonatan Narvaez hat die 3. Etappe der Tour de Suisse in Bad Ragaz gewonnen. Der Ecuadorianer setzte sich im Sprint vor seinem Fluchtkollegen Xandro Meurisse aus Belgien durch – und vor dem Feld, dem das Duo gerade noch ein Schnippchen schlagen konnte.
An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderung. Narvaez' Teamkollege Tadej Pogacar wird auch am Samstag im Zeitfahren in Aarburg im gelben Leadertrikot starten. (ram)
An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderung. Narvaez' Teamkollege Tadej Pogacar wird auch am Samstag im Zeitfahren in Aarburg im gelben Leadertrikot starten. (ram)
Lehmann mit neuem Job bei der FIS
Die FIS ordnet nach dem Führungswechsel an ihrer Spitze die operative Leitung neu. Im Zentrum steht dabei Urs Lehmann, der ab 1. Juli 2026 die Funktion des Generalsekretärs ad interim übernimmt. Er wird das Amt bis Ende März 2027 ausüben.
Die Übergangslösung soll die Handlungsfähigkeit des internationalen Skiverbands sichern, nachdem Generalsekretär Michel Vion seinen Rücktritt angekündigt hatte. Lehmann selbst hatte bereits am 5. Juni seinen Rücktritt als CEO eingereicht. Die nun vereinbarte Regelung entspricht der neunmonatigen Kündigungsfrist seines bestehenden Arbeitsvertrags. (ram/sda)
Die Übergangslösung soll die Handlungsfähigkeit des internationalen Skiverbands sichern, nachdem Generalsekretär Michel Vion seinen Rücktritt angekündigt hatte. Lehmann selbst hatte bereits am 5. Juni seinen Rücktritt als CEO eingereicht. Die nun vereinbarte Regelung entspricht der neunmonatigen Kündigungsfrist seines bestehenden Arbeitsvertrags. (ram/sda)
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