Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten sagt diedie beidenab. Wie der Motorsport-Weltverband Fia mitteilt, werden die für den 12. und 19. April angesetzten Rennen aus dem KalenderIn Bahrain und Saudi-Arabien hätten der vierte und fünfte Grand Prix dieser Saison stattfinden sollen. Der Rennkalender wird damit eingedampft und umfasst nur noch 22 statt 24 Veranstaltungen. Der April ist nun Formel-1-frei, gefahren wird erst wieder am 3. Mai in Miami. Am Freitag hatte bereits der TV-Sender Sky berichtet, dass die beiden Rennen ausfallen.Am Morgen des 28. Februar hatten Israel und die Vereinigten Staaten den Iran angegriffen. In der Folge attackierte die Führung in Teheran Israel sowie mehrere US-Militärstützpunkte in der Region. Diebeheimaten gemeinsam Tausende US-Truppen.Die Formel 1 will in diesem Jahr aber noch in den Nahen Osten zurückkehren.am 29. November und traditionell als Schlusspunktam 6. Dezember sollen das Königsklassen-Jahr beschliessen. (sda/dpa/con)