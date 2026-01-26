Marco Kohler fällt verletzungsbedingt aus. Wie Swiss-Ski am Montag mitteilt, hat sich der 28-Jährige bei seinem Sturz in der Abfahrt von Kitzbühel das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen.
Bereits in den kommenden Tagen soll Kohler operiert werden. Zudem nutzt er die Pause, um eine ältere Verletzung am linken Knie zu «sanieren». Damit ist klar, dass Kohler die Olympischen Spiele in Italien verpassen wird - die interne Limite hatte er in der Abfahrt erreicht. Kohler weiss bereits, was ihn nun erwartet. 2024 riss er sich in der Abfahrt von Wengen das Kreuzband im rechten Knie, 2020 jenes im linken. (riz/sda)
