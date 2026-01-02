Katharina Liensberger wird die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo verpassen. Die österreichische Slalom- und Riesenslalomspezialistin ist beim Training in St. Michael (AUT) gestürzt und hat sich dabei schwere Knieverletzungen zugezogen. Wie der österreichische Verband mitteilt, soll bei den Untersuchungen eine Fraktur des Schienbeinkopfs sowie ein Meniskus- und Innenbandriss am rechten Knie festgestellt worden sein. (abu)
Katharina Liensberger verpasst Olympische Spiele
USA geben Hockey-Kader für Olympia bekannt
Nach Kanada und Frankreich hat auch der Eishockey-Verband der USA das Kader für die Olympischen Spiele in Mailand bekanntgegeben. Grössere Überraschungen blieben aus, die Mannschaft ist mehrheitlich gleich wie jene, die vor einem Jahr am NHL-Vierländerturnier teilnahm. Neu dabei sind lediglich Tage Thompson und Clayton Keller (anstelle von Chris Kreider), sowie Verteidiger Quinn Hughes, der vor einem Jahr verletzt passen musste. (abu)
GC-Frauen trennen sich von Trainer Paiva
Die GC Frauen trennen sich per sofort von Joao Paiva, dem Cheftrainer der ersten Mannschaft. Clubpräsident Heinz Spross begründet den Schritt mit einer strategischen Neuausrichtung im Hinblick auf die sportliche Weiterentwicklung des Teams. Dies bestätigt auch Sportchef Theo Karapetsas: «Nach sorgfältiger Analyse ist man zum Schluss gekommen, die künftige Ausrichtung auf einer neuen personellen Basis vorzunehmen.»
Der bestehende Trainer- und Betreuerstab bleibt unverändert im Amt. Die Spielerinnen nehmen am 5. Januar die Vorbereitung auf die Rückrunde auf. Die Nachfolge von João Paiva ist derzeit noch offen. Aktuell ist man in Verhandlungen mit der Nachfolgelösung, mit dem Ziel, diese bis am 5. Januar zu präsentieren. Unter der Leitung von João Paiva erreichten die GC Frauen 2025 den AWSL-Vize-Meistertitel, feierten einen gelungenen Saisonstart und qualifizierten sich erstmals in der Clubgeschichte für den UEFA Women’s Europacup, der mit einem Sieg erfolgreich eröffnet wurde. (abu)
Sechster Sieg in Folge für die Clippers
Die Los Angeles Clippers starten ins Jahr 2026 dort, wo sie 2025 aufgehört haben: mit einem Sieg. Das Team aus Los Angeles feierte in der Nacht auf Freitag den sechsten NBA-Erfolg in Serie und bezwang Utah Jazz 118:101. Yanic Konan Niederhäuser, der am Dienstag gegen Sacramento 16 Punkte verbucht hatte, zeigte auch am Neujahrstag eine starke Leistung. Der Freiburger stand 27 Minuten auf dem Parkett und kam auf 6 Punkte sowie 10 Rebounds. Erstmals erreichte der Rookie in der NBA eine zweistellige Rebound-Zahl.
Ohne den erkrankten Clint Capela setzte Houston seine Siegesserie fort und feierte den vierten Erfolg hintereinander, den 21. in 31 Spielen. Die Rockets gewannen in Brooklyn 120:96, angeführt von Kevin Durant, der 22 Punkte, 11 Assists und 5 Rebounds beisteuerte. (sda)
Deschwanden springt in die Top Ten
Sandro Hauswirth springt beim Neujahrsspringen zum Karriere-Bestresultat. Hauswirth landete als 18. zum ersten Mal in seiner Karriere in den Top 20. Noch besser schnitt in Garmisch-Partenkirchen Gregor Deschwanden (Bild) ab. Der 10. Rang wird ihn beflügeln.
Für Simon Ammann und Juri Kesseli ist die Tournee beendet. Der Toggenburger und der Luzerner mussten mit Platz 34, respektive dem 45. Rang vorliebnehmen. Nun erhalten ab Innsbruck Felix Trunz und Killian Peier eine Chance im Kampf um ein Olympia-Ticket.
Domen Prevc flog einmal mehr in einer eigenen Liga und deklassierte die Konkurrenz wie schon in Oberstdorf um Längen. Die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher auf den weiteren Podestplätzen hatten rund 16 Punkte Rückstand, was umgerechnet 9 m entspricht. (ram/sda)
Machtdemonstration von Diggins
Jessie Diggins eilt an der Tour de Ski dem Gesamtsieg entgegen. Die Leaderin aus den USA profitierte im Verfolgungsrennen über 20 km in Toblach davon, dass die zweitklassierte Astrid Slind wegen Erkältungssymptomen nicht mehr antrat. Diggins baute ihren Vorsprung auf 1:35 Minuten aus.
Nadine Fähndrich belegt mit 3:16 Minuten Platz 14 im Gesamtklassement. Sie hat am Samstag im Sprint von Val di Fiemme wieder die Chance, sich in die Top Ten vorzuarbeiten. (ram/sda)
Klaebo wieder mal unwiderstehlich
Der norwegische Langläufer Johannes Klaebo hat die Weichen auf die Rekordmarke von fünf Gesamtsiegen an der Tour de Ski gestellt. In der Verfolgung von Toblach konservierte er seinen Vorsprung von rund einer Minute.
In der Regel führt ein Handicap-Start zum Zusammenschluss des Feldes, da die einzelnen Gruppen wie im Radsport vom Windschatten profitieren und bei guter Zusammenarbeit zur Spitze aufschliessen. Doch Klaebo brach mit diesem Gesetz. Mit knapp einer Minute Vorsprung zum Rennen über 20 km in klassischer Technik gestartet, zog er zunächst bis auf 1:18 Minuten davon, um dann noch 30 Sekunden zu verlieren.
Im Gesamtklassement liegt der Ausnahmekönner nun 51 Sekunden vor Landsmann Mattis Stenshagen, die vier Drittklassierten, angeführt am Amerikaner Gus Schumacher, liegen eine Minute im Hintertreffen. (ram/sda)
Schweizer U20 sichert sich Gruppenplatz 3
Die Schweizer U20-Auswahl schliesst die Vorrunde der Eishockey-Junioren-WM in St. Paul (USA) mit einem 3:2-Erfolg über die Slowakei auf Platz 3 ab. Im Viertelfinal trifft die Schweiz am Freitag (22.30 Uhr Schweizer Zeit) auf Tschechien.
Die Schweizer Junioren wurden gegen die Slowakei mehr gefordert als am Vortag von Deutschland (4:0). Zwei Goals innerhalb von 22 Sekunden in der Schlussphase des ersten Abschnitts brachten das Team von Jan Cadieux auf die Siegesstrasse. Loris Wey und Mike Aeschlimann trafen im Powerplay. Die Schweizer nützten zwei Zweiminutenstrafen gegen Tobias Tomik wegen eines hohen Stocks resolut aus. (sda)
