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Sportnews-Ticker: Marlen Reusser beim Giro d'Italia dabei

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Marlen Reusser beim Giro d'Italia dabei +++ «Wemby» führt Spurs zu Blowout gegen OKC

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
25.05.2026, 08:2325.05.2026, 13:55
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Marlen Reusser beim Giro d'Italia dabei
Marlen Reusser fährt den Giro d'Italia, der Ende Mai beginnt. Wie ihr Management am Montag mitteilt, ist die 34-Jährige nach ihrem Sturz an der Flandern-Rundfahrt wieder fit. Mitte April stürzte Reusser in Flandern und zog sich einen Wirbelbruch zu, der seither konservativ behandelt worden ist.

«Es wäre leicht vermessen zu sagen, dass ich grosse Ambitionen habe. Aber ich komme mit einer wirklich nicht schlechten Form», sagt Reusser über ihren Gesundheitszustand. «Man kann immer schauen, was kommt.» Zwar habe sie nicht in der Höhe trainieren können und auch die längerfristige Vorbereitung sei nicht ganz ideal gewesen - «aber trotzdem sehr gut».

Bereits Anfang Februar war Reusser bei der UAE Tour gestürzt und hatte eine Schulterverletzung und eine Risswunde am Knie auskurieren müssen. Das grosse Saisonziel bleibt die Tour de France. Davor wird Reusser auch noch die Tour de Suisse bestreiten. (hkl/sda)

San Antonio gleicht aus
Die San Antonio Spurs gleichen im Playoff-Halbfinal der NBA gegen Oklahoma City Thunder aus. Die Texaner gewinnen das vierte Spiel der Best-of-7-Serie deutlich 103:82.

Victor Wembanyama überragte dabei einmal mehr alle. Mit 33 Punkten verbuchte der Franzose die mit Abstand meisten Zähler der Partie. «Wir haben einfach das getan, was getan werden musste», sagte Wembanyama. Es sei nichts Aussergewöhnliches gewesen.

Zur Pause hatten die Titelverteidiger bereits einen Rückstand von 12 Zählern und kamen auch danach nicht mehr richtig zurück. «Sie haben uns gleich zu Beginn direkt ins Gesicht geschlagen. Das ist nun schon das zweite Spiel in Folge, in dem sie als die Aggressoren aufgetreten sind», sagte Liga-MVP Shai Gilgeous-Alexander, der für Oklahoma 19 Punkte sammelte.

San Antonio hat in dieser Saison nun sechs von neun Partien gegen Oklahoma City, das beste Team der regulären Saison in der NBA, gewonnen. Spiel fünf der Serie findet am Dienstagabend Ortszeit in Oklahoma City statt. (sda/dpa)

Golden Knights fehlt noch ein Sieg
Die Vegas Golden Knights sind noch einen Sieg vom Einzug in den Stanley-Cup-Final entfernt. In den Playoff-Halbfinals gegen die Colorado Avalanche gewinnt Vegas im dritten Spiel der Best-of-7-Serie 5:3.

Nach dem ersten Drittel hatte Colorado, das in der regulären Saison das beste Team der Liga war, noch den Anschein gemacht, in der Serie verkürzen zu können. 3:0 lautete der Spielstand nach rund 13 Minuten. 19 Sekunden nach dem Start des Mitteldrittels gelang es den Golden Knights im Powerplay erstmals zu treffen.

Nach rund 33 Minuten hatten die Gastgeber, bei denen Goalie Akira Schmid erneut überzählig war, die Partie ausgeglichen, ehe sie im letzten Drittel erneut zweimal trafen. Colorado wollte hingegen kein weiteres Tor mehr gelingen.

Für die Colorado Avalanche wird die Chance als erstes Team seit 2013 sowohl das beste Team der regulären Spielzeit als auch Stanley-Cup-Sieger zu sein damit immer kleiner. In der Geschichte der NHL-Playoffs haben erst vier Teams eine Best-of-7-Serie gewonnen, nachdem sie mit 0:3 zurücklagen. Zuletzt gelang das den Los Angeles Kings 2014, die in der ersten Runde San Jose besiegten.

Das vierte Spiel findet in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit statt. (sda/con)

Torreense gewinnt als erster Zweitligist den portugiesischen Cup
Torreense sorgt in Portugal für eine Sensation. Als erster Unterklassiger gewinnt das Team aus Torres Vedras den Cup. Im Final setzt es sich gegen Sporting Lissabon nach Verlängerung mit 2:1 durch. In der nächsten Saison wird es in der Europa League spielen.

Der 38-jährige Captain Stopira, der im WM-Kader der Kapverden steht, traf in der 112. Minute mittels Penalty zum Sieg. Für das Foul, das zum Elfmeter führte, sah der uruguayische Verteidiger Maximiliano Araujo auch die Rote Karte. Zu zehnt gelang Sporting der erneute Ausgleich nicht. Einen ersten frühen Rückstand hatte der 18-fache Cupsieger in der 54. Minute wettgemacht.

Für Torreense, das zum zweiten Mal nach 1956 im Cupfinal stand und damals gegen Porto verlor, könnte am Donnerstag das nächste Highlight folgen. Dann spielt der 40 Kilometer nördlich von Lissabon beheimatete Klub im Playoff-Rückspiel gegen Casa Pia um den Aufstieg in die höchste Liga. Das Hinspiel daheim endete torlos. (nih/sda)
Deportivo La Coruña zurück in der höchsten Liga
Deportivo La Coruña sichert sich in der vorletzten Runde als zweite Mannschaft nach Santander die Rückkehr in die höchste spanische Liga. Die Galicier gewinnen am 41. Spieltag der La Liga 2 bei Valladolid mit 2:0 und sind nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz zu verdrängen. Letztmals spielte La Coruña, 2004 Halbfinalist der Champions League, vor 14 Jahren in der höchsten Liga.

Der dritte Aufsteiger wird in Playoffs ermittelt. (nih/sda)

Alayah Pilgrim gewinnt mit der AS Roma den Cup
Die Schweizer Nationalspielerin Alayah Pilgrim gewinnt mit der AS Roma das Double. Nach der Meisterschaft entschieden die Römerinnen auch den Cup für sich. Im Final in Vicenza gegen Juventus Turin sorgte ein Tor von Manuela Giugliano in der 80. Minute für den 1:0-Sieg.

Pilgrim kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Bei Juventus Turin spielte der Schweizer Naticaptain Lia Wälti im defensiven Mittelfeld durch, während Teamkollegin und Landsfrau Viola Calligaris den Final von der Ersatzbank mitverfolgen musste. (nih/sda)
Kriens-Luzern startet ideal in die Finalserie
Den Handballern von Kriens-Luzern gelingt zum Start des Playoff-Finals gegen die Kadetten Schaffhausen das Break. Die Innerschweizer siegen auswärts mit 37:33.

Der 20-jährige Luca Siegrist, der den Klub nach dieser Best-of-5-Serie Richtung Bundesliga verlässt, erzielte bei zwölf Versuchen zehn Tore. Auch Jerome Müller zeigte sich mit acht Toren bei neun Schüssen effizient. Bester Torschütze der Kadetten war Odinn Rikhardsson mit neun Treffern.

Wie der erste Heimauftritt der Krienser in dieser Serie verläuft, zeigt sich am Mittwoch. Dann empfängt das Team von Trainer Thomas Zimmermann, der nach der Saison für Andy Schmid Platz macht, die Kadetten in der Pilatus Arena. (nih/sda)

Schweizer Team gewinnt erstmals den Grand Prix von Bern
Es ist geschafft: Die Schweizer Degenfechter gewinnen als Team am Pfingstsonntag erstmals den Teamwettbewerb am Heimweltcup in Bern. Im Final besiegen die Schweizer die Italiener mit 45:33.

Der Team-Erfolg für Lucas Malcotti, Teamleader Alexis Bayard (der 2023 den Einzelfinal gegen Malcotti verlor) und Ian Hauri entspricht gewiss nicht mehr einer Sensation. Die Schweizer gewannen mit diesem Stamm schon im Dezember in Vancouver und im Januar in Fujairah in den Vereinigten Emiraten Team-Weltcups. Jetzt reichte es auch am Heimturnier. Der Reihe nach wurden Finnland (Weltnummer 30), Tschechien (19), Kasachstan (6), Frankreich (2) und Italien (5) besiegt. Weltmeister Japan (1) verlor unerwartet gleich zu Turnierbeginn gegen Panama. (nih/sda)


Lario Kramer sorgt in Murten für einen Heimsieg
Der Einheimische Lario Kramer gewinnt das 101. Freiburger Kantonalfest. Im Schlussgang siegt der 27-jährige Topfavorit gegen Johann Borcard nach 2:45 Minuten.

Für Kramer ist es der neunte Kranzfestsieg, der zweite beim Freiburger Kantonalen nach 2022. Seither hatte er den Heimsieg jedes Jahr erst im Schlussgang verpasst. Borcard fiel in der Rangliste noch auf den 3. Platz zurück, hinter Christoph Baeriswyl. (nih/sda)
Fredrik Dversnes überrascht die Sprinter am Giro
Nicht einer der favorisierten Sprinter, sondern ein Ausreisser gewinnt die 15. Etappe des Giro d'Italia. Der Norweger Fredrik Dversnes feiert in Mailand den Überraschungserfolg.

Die 157 flachen Kilometer zwischen Voghera und Mailand hätten eigentlich ein gefundenes Fressen für die Spezialisten des Massensprints werden sollen. Doch für einmal hatten die Ausreisser das letzte Wort und das Glück, dass sich das Feld zum Ende hin nicht besser organisierte. Dversnes setzte sich gemeinsam mit Miro Maestri, Martin Marcellusi und Mattia Bais schon kurz nach dem Start ab. Damit fuhren sie über 150 Kilometer zusammen an der Spitze. Im Schlusssprint schlug der Norweger die drei Italiener recht deutlich.

Im Gesamtklassement änderte sich nichts. Jonas Vingegaard bleibt 2:26 Minuten vor dem Portugiesen Afonso Eulalio an der Spitze. Am Montag steht Regeneration auf dem Programm, bevor am Dienstag die 16. Etappe im Tessin von Bellinzona nach Carì führt, mit einem Schlussaufstieg der ersten Kategorie. (nih/sda)



Auch Filippo Colombo in Nove Mesto auf dem Podest
Die Schweizer Podestserie in dieser Weltcup-Saison hält an. Am Sonntag sorgt nach Sina Frei auch Filippo Colombo in Nove Mesto für einen 3. Platz im Cross Country.

Colombo konnte sich zum Ende der sechsten von acht Runden von einer Vierergruppe absetzen und sich hinter den früh enteilten Tom Pidcock und Luca Martin den 3. Platz sichern. Mit Fabio Püntener (5.), Dario Lillo (7.), dem Sieger beim Weltcup-Auftakt in Südkorea vor drei Wochen, Mathias Flückiger (12.) und Luca Schätti (13.) schafften es weitere vier Schweizer in die Top 15.

Colombo verlor auf Pidcock 64 Sekunden und sagte nach dem Rennen: «Die ersten zwei waren heute auf einem eigenen Level. Über den 3. Platz bin ich aber sehr happy.» (nih/sda)
Heidrich/Haussener verpassen Turniersieg auf den Philippinen knapp
Die Schweizer Beachvolleyballer blicken auf ein erfolgreiches Turnier im philippinischen Nuvali zurück. Adrian Heidrich und Yves Haussener verpassten den Turniersieg im Final denkbar knapp, während sich Jonathan Jordan und Julian Friedli den dritten Rang sicherten.

Im Final mussten sich Heidrich/Haussener gegen das australische Duo Thomas Hodges/Ben Hood 21:14, 16:21, 8:15 geschlagen geben und sich mit dem zweiten Schlussrang begnügen. Für ein Erfolgserlebnis sorgten Jordan/Friedli im Spiel um Platz 3. Gegen das deutsche Duo Philipp Huster und Sven Winter setzten sie sich 18:21, 21:13, 15:13 durch. (nih/sda)
Belinda Bencic am French Open in der 2. Runde
Belinda Bencic gewinnt ihr erstes Einzel in Roland-Garros seit drei Jahren gegen die 24-jährige Österreicherin Sinja Kraus in 89 Minuten mit 6:2, 6:3. In der 2. Runde trifft die 29-jährige Ostschweizerin am Mittwoch auf die Amerikanerin Caty McNally (WTA 63) oder die Australierin Ajla Tomljanovic. (hkl/sda)

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