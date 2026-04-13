Spektakuläre NBA-Play-Ins +++ Mascherano tritt als Messi-Trainer zurück

Die Portland Trail Blazers haben sich im Play-in der NBA als erstes Team ein Playoff-Ticket gesichert. Der Achte der Qualifikation gewann gegen die Phoenix Suns 114:110. Matchwinner für Portland war der Israeli Deni Avdija, der 41 Punkte, 7 Rebounds und 12 Assists totalisierte und 16 Sekunden vor Schluss die entscheidenden Punkte vom 109:110 zum 112:110 machte.
Portland trifft in den Playoff-Achtelfinals auf die San Antonio Spurs. Phoenix hat in der Nacht auf Samstag gegen den Sieger des Duells zwischen den Los Angeles Clippers und den Golden State Warriors eine zweite Chance, sich noch für die Playoffs zu qualifizieren.
Diese zweite Chance sicherten sich auch die Charlotte Hornets mit einem 127:126-Sieg n. V. über die Miami Heat. Nun geht es gegen den Verlierer der Partie Philadelphia gegen Orlando. (nih/sda)
Portland trifft in den Playoff-Achtelfinals auf die San Antonio Spurs. Phoenix hat in der Nacht auf Samstag gegen den Sieger des Duells zwischen den Los Angeles Clippers und den Golden State Warriors eine zweite Chance, sich noch für die Playoffs zu qualifizieren.
Diese zweite Chance sicherten sich auch die Charlotte Hornets mit einem 127:126-Sieg n. V. über die Miami Heat. Nun geht es gegen den Verlierer der Partie Philadelphia gegen Orlando. (nih/sda)
IN CASE YOU MISSED IT, DENI IS HIM. pic.twitter.com/omgnra0hR4— Portland Trail Blazers (@trailblazers) April 15, 2026