bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Schweiz
Sport

Eishockey-Natitrainer Patrick Fischer hat Covid-Zertifikat gefälscht

epa12592106 Switzerland&#039;s head coach Patrick Fischer looks on during the Euro Hockey Tour game between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, 14 December 2025. EPA/ANDREAS BECKER
Eishockey-Natitrainer Patrick FischerBild: keystone

Eishockey-Natitrainer Patrick Fischer hat Covid-Zertifikat gefälscht

Patrick Fischer führt die Schweizer Eishockey-Nati im Mai zum letzten Mal an eine WM. Diese findet zuhause statt. Einen Monat vor Beginn wird bekannt, dass er vor den Olympischen Spielen ein Covid-Zertifikat gefälscht hat, um nach Peking reisen zu können.
13.04.2026, 20:4913.04.2026, 21:09
Alessandro Crippa / ch media

In einem Monat beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg. Die Schweiz, trainiert von Patrick Fischer, hat bei dessen Dernière nur ein Ziel: Den Titel.

Am Montagabend sorgt der Eishockeyverband mit einer Mitteilung für Staunen. Er informiert darüber, dass Fischer im Jahr 2022 mit einem Zertifikat an die Olympischen Spiele in Peking gereist ist, das eine Covid-Impfung attestierte, obwohl er sich diese nicht hat verabreichen lassen.

Trainer des Jahres 2025

Fischer, der jüngst als Schweizer Trainer des Jahres 2025 ausgezeichnet worden ist, handelte ohne das Wissen des Verbandes und von Swiss Olympic. Dafür sei er im Jahr 2023 als Privatperson verurteilt worden und habe die daraus resultierenden Konsequenzen vollumfänglich getragen. Demnach musste er eine Busse bezahlen.

Patrick Fischer, Eishockey, erhaelt den Preis Trainer des Jahres 2025 an der Verleihung der Sports Awards 2025 am Sonntag, 29. Maerz 2026 in den Studios des SRF in Zuerich. Die Show wurde aufgrund der ...
Patrick Fischer, Eishockey, erhaelt den Preis Trainer des Jahres 2025 an der Verleihung der Sports Awards 2025Bild: keystone

Patrick Fischer lässt in der Mitteilung verlauten, dass nicht einmal sein Umfeld davon wusste, dass er mit einem nicht gültigen Impf-Zertifikat nach China reiste. Der 50-Jährige, der sein Amt als Nationaltrainer nach der Heim-WM abgibt, beteuert aber auch: «Bis auf diesen Vorfall habe ich mich immer ans geltende Recht gehalten und bin mir meiner Vorbildrolle bewusst. Es tut mir sehr leid, wenn ich mit dieser Situation Menschen enttäuscht habe.»

«Habe aus diesem Fehler gelernt»

Zudem sagt er: «Ich befand mich in einer aussergewöhnlichen persönlichen Notlage, da ich mich nicht impfen lassen wollte. Gleichwohl wollte ich mein Team an den Olympischen Spielen auf keinen Fall im Stich lassen.» Fischer erkennt, dass er einen schweren Fehler gemacht habe.

Weiter bedaure er die entstandene Situation, aber auch mögliche Auswirkungen auf mein Umfeld, den Verband und die Öffentlichkeit. «Ich habe aus diesem Fehler gelernt und werde die entsprechenden Lehren für mein zukünftiges Verhalten ziehen», sagt Fischer.

Der Schweizer Eishockeyverband schreibt in seiner Mitteilung, dass er sich des speziellen Zeitpunkts der Kommunikation bewusst sei. Aber man habe in der Angelegenheit Transparenz schaffen wollen.

Damit ist die Sache für den Verband auch erledigt, wie Präsident Urs Kessler sagt: «Wir als Verband haben dies zur Kenntnis genommen und finden es anerkennenswert, dass Patrick Fischer diesen Schritt an die Öffentlichkeit geht und seinen Fehler klar einräumt. Dies zeigt persönliche Verantwortung und Grösse.» Jetzt wolle man den Fokus vollumfänglich auf das anstehende WM-Turnier richten. (aargauerzeitung.ch)

Mehr Eishockey-Geschichten:
Hier hat's Platz für einen Titel
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Playoff-Topskorer seit der Saison 2002/03
1 / 25
Alle Playoff-Topskorer seit der Saison 2002/03

Saison 2024/25: Sven Andrighetto, ZSC Lions, 16 Spiele, 22 Punkte (9 Tore, 13 Assists)
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
scotch
13.04.2026 21:02registriert September 2018
Eine aussergewöhnliche persönliche Notlage ist für mich z.B. ein enges Familienmitglied das im sterben liegt. Hätte er Rückgrat gehabt, hätte er auf Olympia verzichtet, wenn er sich nicht impfen wollte. Somit war er auch ein gesundheitliches Risiko fürs Team.

Aber gut ist Fischer selbst auch so gut im vergeben *hust* Bichsel *hust*.
324
Melden
Zum Kommentar
9
Van Aert verhindert historischen Pogacar-Triumph – und erinnert an verstorbenen Freund
Wout van Aert bezwingt bei einer denkwürdigen 123. Ausgabe von Paris-Roubaix Tadej Pogacar im Zweiersprint und verhindert damit einen historischen Triumph des zweifachen Weltmeisters aus Slowenien.
Es ist ein fast schon ungewohntes Bild, Tadej Pogacar nicht als Sieger über die Ziellinie fahren zu sehen. Seit seiner erfolgreichen Titelverteidigung an der WM im letzten September musste er sich nicht mehr geschlagen geben. Acht Rennen, acht Siege – alle verbunden mit grossem Prestige.
Zur Story