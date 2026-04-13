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Eishockey-Natitrainer Patrick Fischer hat Covid-Zertifikat gefälscht

Patrick Fischer führt die Schweizer Eishockey-Nati im Mai zum letzten Mal an eine WM. Diese findet zuhause statt. Einen Monat vor Beginn wird bekannt, dass er vor den Olympischen Spielen ein Covid-Zertifikat gefälscht hat, um nach Peking reisen zu können.

Alessandro Crippa / ch media

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In einem Monat beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg. Die Schweiz, trainiert von Patrick Fischer, hat bei dessen Dernière nur ein Ziel: Den Titel.

Am Montagabend sorgt der Eishockeyverband mit einer Mitteilung für Staunen. Er informiert darüber, dass Fischer im Jahr 2022 mit einem Zertifikat an die Olympischen Spiele in Peking gereist ist, das eine Covid-Impfung attestierte, obwohl er sich diese nicht hat verabreichen lassen.

Trainer des Jahres 2025

Fischer, der jüngst als Schweizer Trainer des Jahres 2025 ausgezeichnet worden ist, handelte ohne das Wissen des Verbandes und von Swiss Olympic. Dafür sei er im Jahr 2023 als Privatperson verurteilt worden und habe die daraus resultierenden Konsequenzen vollumfänglich getragen. Demnach musste er eine Busse bezahlen.

Patrick Fischer, Eishockey, erhaelt den Preis Trainer des Jahres 2025 an der Verleihung der Sports Awards 2025 Bild: keystone

Patrick Fischer lässt in der Mitteilung verlauten, dass nicht einmal sein Umfeld davon wusste, dass er mit einem nicht gültigen Impf-Zertifikat nach China reiste. Der 50-Jährige, der sein Amt als Nationaltrainer nach der Heim-WM abgibt, beteuert aber auch: «Bis auf diesen Vorfall habe ich mich immer ans geltende Recht gehalten und bin mir meiner Vorbildrolle bewusst. Es tut mir sehr leid, wenn ich mit dieser Situation Menschen enttäuscht habe.»

«Habe aus diesem Fehler gelernt»

Zudem sagt er: «Ich befand mich in einer aussergewöhnlichen persönlichen Notlage, da ich mich nicht impfen lassen wollte. Gleichwohl wollte ich mein Team an den Olympischen Spielen auf keinen Fall im Stich lassen.» Fischer erkennt, dass er einen schweren Fehler gemacht habe.

Weiter bedaure er die entstandene Situation, aber auch mögliche Auswirkungen auf mein Umfeld, den Verband und die Öffentlichkeit. «Ich habe aus diesem Fehler gelernt und werde die entsprechenden Lehren für mein zukünftiges Verhalten ziehen», sagt Fischer.

Der Schweizer Eishockeyverband schreibt in seiner Mitteilung, dass er sich des speziellen Zeitpunkts der Kommunikation bewusst sei. Aber man habe in der Angelegenheit Transparenz schaffen wollen.

Damit ist die Sache für den Verband auch erledigt, wie Präsident Urs Kessler sagt: «Wir als Verband haben dies zur Kenntnis genommen und finden es anerkennenswert, dass Patrick Fischer diesen Schritt an die Öffentlichkeit geht und seinen Fehler klar einräumt. Dies zeigt persönliche Verantwortung und Grösse.» Jetzt wolle man den Fokus vollumfänglich auf das anstehende WM-Turnier richten. (aargauerzeitung.ch)