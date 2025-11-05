Die Houston Rockets mit Clint Capela sichern sich in der NBA den fünften Sieg in Folge. Beim 124:109-Sieg gegen die Memphis Grizzlies gelingen dem 31-Jährigen sechs Punkte und zehn Rebounds. Entscheidend waren schliesslich US-Amerikaner Amen Thompson, dem 28 Punkte und zehn Rebounds gelangen, und Alperen Sengün. Der Türke erzielte 20 Punkte.
Der zweite Schweizer, der in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit im Einsatz stand, war Kyshawn George. Mit den Washington Wizards verlor er 107:136 gegen die Boston Celtics. Der 21-Jährige, der mit 28:29 Minuten die drittlängste Einsatzzeit seines Teams hatte, erzielte dabei neun Punkte. Ausserdem gelangen ihm zwei Rebounds. Trotzdem mussten die Wizards ihre sechste Niederlage in Folge hinnehmen. (nih/sda)
Der zweite Schweizer, der in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit im Einsatz stand, war Kyshawn George. Mit den Washington Wizards verlor er 107:136 gegen die Boston Celtics. Der 21-Jährige, der mit 28:29 Minuten die drittlängste Einsatzzeit seines Teams hatte, erzielte dabei neun Punkte. Ausserdem gelangen ihm zwei Rebounds. Trotzdem mussten die Wizards ihre sechste Niederlage in Folge hinnehmen. (nih/sda)
Kevin Durant -> Alperen Şengün -> Clint Capela for the dunk. pic.twitter.com/fwPCDD8ck6— Rockets Clips (@Rockets_Clips) November 6, 2025