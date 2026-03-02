bestätigte ihre tolle Form. Beimin Falun wurde die Frau aus dem Engadinund egalisierte somit ihr Karriere-Bestresultat im Weltcup – ohne Staffeln. Die 24-Jährige biss sich lange in der achtköpfigen Spitzengruppe fest. Auf der letzten Runde lieferten sich die spätere Siegerin, Jessie Diggins und Frida Karlsson einen harten Abnützungskampf. Die Schweizerin hielt wie die restlichen Verfolgerinnen nicht mit, teilte aber im Nassschnee ihre Kräfte im Rennen über 10 km klassisch und 10 km Skating gut ein.Eine Woche nach dem Coup mit Olympia-Bronze über 50 km und zehn Tage nach Silber im Team-Sprint als Partnerin von Nadine Fähndrich lief die Olympia-Vierte im Skiathlon zum vierten Mal im Weltcup als Einzelstarterin in die Top Ten. Anja Weber erreichte Platz 16. (riz/sda)