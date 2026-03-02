Nebel-1°
Sportnews-Ticker: Niederhäusers Clippers siegen wieder

Sport-News

Niederhäusers Clippers siegen wieder +++ Nadja Kälin auch im Weltcup stark

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
02.03.2026, 06:4502.03.2026, 06:45
Clippers und Niederhäuser siegen wieder
Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser kehren in der NBA zum Siegen zurück. Das Team aus Kalifornien schlägt die New Orleans Pelicans im heimischen Stadion 137:117.

Beim ersten Erfolg nach drei knappen Niederlagen lagen die Clippers gegen einen Kontrahenten, der mit vier Siegen zuletzt Aufwärtstendenz gezeigt hatte, stets vorne. Im dritten Viertel mussten sie die Pelicans nach klarer Führung mit bis zu 18 Punkten Vorsprung zwar bis auf einen Punkt aufschliessen lassen. Sie bauten die Marge danach aber wieder auf eine komfortable Grösse aus. Der Freiburger Niederhäuser hatte in seiner Bilanz sieben Punkte und sechs Rebounds stehen. (abu/sda)
Thurgaus erster Sieg
In den Eishockey-Playoffs der Swiss League feiert der HC Thurgau in der Serie gegen Olten im dritten Spiel den ersten Sieg. Die Thurgauer, Zweite in der Qualifikation, verspielten im Finish eine 3:1-Führung, um in der ersten Minute der Verlängerung dann doch noch mit 4:3 zu gewinnen.

Matchwinner für Thurgau war Daniel Ljunggren, der die ersten zwei Goals und am Ende auch den Siegtreffer in der Verlängerung erzielte. Thurgau führte 1:0 und 3:1. In den elf Minuten realisierten Guillaume Asselin (in Überzahl) und Jules Sturny (ohne Torhüter) den Ausgleich. In der Verlängerung leisteten sich die Oltner schon nach neun Sekunden eine Strafe, die 48 Sekunden später zu Ljunggrens 4:3 führte. (riz/sda)


Bronze für Jason Solari
Der Tessiner Pistolenschütze Jason Solari holte an den Europameisterschaften in Jerewan die Bronzemedaille. Der 26-Jährige hatte schon vor einem Jahr in diesem Wettbewerb Bronze geholt.

Im Final im Südkaukasus in Armenien führte Solari das Feld am Anfang sogar an. Am Ende liess er aber nach, zudem unterlief ihm ein schlechter Schuss. «Im ersten Moment war ich etwas enttäuscht», so Solari, weil «ich zumindest den zweiten Platz erhofft hatte.» (riz/sda)


Nadja Kälin läuft in die Top 10
Nadja Kälin bestätigte ihre tolle Form. Beim Skiathlon in Falun wurde die Frau aus dem Engadin Siebente und egalisierte somit ihr Karriere-Bestresultat im Weltcup – ohne Staffeln. Die 24-Jährige biss sich lange in der achtköpfigen Spitzengruppe fest. Auf der letzten Runde lieferten sich die spätere Siegerin Heidi Weng, Jessie Diggins und Frida Karlsson einen harten Abnützungskampf. Die Schweizerin hielt wie die restlichen Verfolgerinnen nicht mit, teilte aber im Nassschnee ihre Kräfte im Rennen über 10 km klassisch und 10 km Skating gut ein.

Eine Woche nach dem Coup mit Olympia-Bronze über 50 km und zehn Tage nach Silber im Team-Sprint als Partnerin von Nadine Fähndrich lief die Olympia-Vierte im Skiathlon zum vierten Mal im Weltcup als Einzelstarterin in die Top Ten. Anja Weber erreichte Platz 16. (riz/sda)


Guerdat siegt im Weltcup-Springen von Helsinki
Steve Guerdat im Sattel von Iashin gewann das mit 250'000 Euro dotierte Weltcupspringen in Helsinki und qualifizierte sich souverän für den Weltcup-Final in Texas. Im Stechen gegen sechs weitere Paare sicherten sich der Jurassier und der zwölfjährige Wallach ihren bereits zweiten Weltcupsieg der Saison - bereits Mitte Januar in Leipzig hatten die beiden triumphiert.

Helsinki bildete die letzte der 13 Stationen, um sich für den Weltcup-Final zu qualifizieren. Die besten sieben Resultate kamen in die Wertung, die Top 18 dürfen im April nach Ostern zum Final in Fort Worth antreten. Guerdat, Alain Jufer und Martin Fuchs haben diese Kriterien erfüllt. (riz/sda)


Domen Prevc segelt auf eigener Flughöhe
Je grösser die Schanze, desto besser für Domen Prevc. Der Olympiasieger und Skiflug-Weltmeister aus Slowenien gewann am Sonntag das Skifliegen am Kulm hoch überlegen. Obwohl zum Ende des zweiten Durchgangs der Anlauf noch um zwei Luken verkürzt wurde, segelte er auf die Schanzen-Rekordweite von 245,5 m .

Sandro Hauswirth überzeugte mit Platz 13 und dem Karriere-Bestresultat im Weltcup. Der Olympia-Teilnehmer aus dem Berner Oberländer flog 214 und 216,5 m weit. Gregor Deschwanden wurde 18., Simon Ammann holte als 30. einen Weltcuppunkt.
Dario Caviezel fährt aufs Podest
Dario Caviezel stand am Sonntag in Krynica-Zdroj beim zweiten Parallel-Riesenslalom des Wochenendes als Dritter auf dem Podest. Der 30-Jährige setzte sich im kleinen Final gegen den Olympiasieger Benjamin Karl durch. Den Sieg sicherte sich wie schon am Vortag der Italiener Maurizio Bormolini. Caviezel stand bereits zum dritten Mal in diesem Weltcupwinter auf dem Podest.

Seine Frau Ladina Caviezel und Julie Zogg schieden in den Viertelfinals gegen hochkarätige Gegnerinnen aus. Julie Zogg unterlag in diesem Lauf der späteren Siegerin Sabine Payer aus Österreich, Ladina Caviezel der Finalistin Lucia Dalmasso aus Italien. (riz/sda)
Klaebo doppelt nach
Johannes Hösflot Klaebo doppelte in Falun nach dem Sieg im Sprint vom Samstag nach und gewann am Sonntag den Skiathlon. Der Dominator setzte sich im kommenden WM-Ort souverän vor seinen Teamkollegen Harald Östberg Amundsen und Martin Nyenget durch.

Eine ansprechende Leistung zeigte der Freiburger Antonin Savary, der mit der Startnummer 57 in den 28. Rang vorstiess. Die höher eingestuften Beda Klee und Cyrill Fähndrich erwischten hingegen einen schwachen Tag und verpassten die Top 50. (riz/sda)
