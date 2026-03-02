Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser kehren in der NBA zum Siegen zurück. Das Team aus Kalifornien schlägt die New Orleans Pelicans im heimischen Stadion 137:117.
Beim ersten Erfolg nach drei knappen Niederlagen lagen die Clippers gegen einen Kontrahenten, der mit vier Siegen zuletzt Aufwärtstendenz gezeigt hatte, stets vorne. Im dritten Viertel mussten sie die Pelicans nach klarer Führung mit bis zu 18 Punkten Vorsprung zwar bis auf einen Punkt aufschliessen lassen. Sie bauten die Marge danach aber wieder auf eine komfortable Grösse aus. Der Freiburger Niederhäuser hatte in seiner Bilanz sieben Punkte und sechs Rebounds stehen. (abu/sda)
Beim ersten Erfolg nach drei knappen Niederlagen lagen die Clippers gegen einen Kontrahenten, der mit vier Siegen zuletzt Aufwärtstendenz gezeigt hatte, stets vorne. Im dritten Viertel mussten sie die Pelicans nach klarer Führung mit bis zu 18 Punkten Vorsprung zwar bis auf einen Punkt aufschliessen lassen. Sie bauten die Marge danach aber wieder auf eine komfortable Grösse aus. Der Freiburger Niederhäuser hatte in seiner Bilanz sieben Punkte und sechs Rebounds stehen. (abu/sda)