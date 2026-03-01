Stuttgart und Eintracht Frankfurt gewinnen + Spurs verlieren schon wieder

Mehr «Sport»

Bundesliga

Fixtures provided by Sofascore

VfB Stuttgart – Vfl Wolfsburg 4:0

Der VfB Stuttgart bleibt auf Kurs Richtung Champions League. Gegen das immer stärker abstiegsgefährdete Wolfsburg gewinnt der Europa-League-Achtelfinalist daheim problemlos mit 4:0.

Unter anderem dank zweier Tore von Jamie Leweling führten die viertplatzierten Schwaben schon zur Pause mit 3:0. Der zuletzt verletzungs- und krankheitsbedingt oft fehlende Schweizer Verteidiger Luca Jaquez kam für Stuttgart zum ersten Mal seit vier Monaten in der Meisterschaft von Beginn weg zum Einsatz.

Stuttgart ist weiterhin auf Champions-League-Kurs. Bild: www.imago-images.de

VfB Stuttgart - Wolfsburg 4:0 (3:0).

Tore: 21. Undav 1:0. 30. Leweling 2:0. 42. Leweling 3:0. 95. Nartey 4:0.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez (bis 68.).

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg 2:0

Der SC Freiburg musste den 7. Platz, der unter Umständen für die Teilnahme an der Conference League reicht, an Eintracht Frankfurt abgeben. Die Frankfurter gewannen dank des eingewechselten Farès Chaïbi, der in der 64. Minute das 1:0 erzielte und später das 2:0 vorbereitete, daheim gegen die Freiburger mit 2:0.

Bei den Gästen sass Johann Manzambi die dritte Sperre wegen der vor fast drei Wochen kassierten Roten Karte ab. Teamkollege Bruno Ogbus spielte durch. Der Schweizer U19-Nationalspieler Rouven Tarnutzer sass bei den Freiburgern zum zweiten Mal auf der Ersatzbank, wartet aber weiterhin auf seinen ersten Einsatz mit dem Fanionteam.

Die Frankfurter lassen sich nach der Partie feiern. Bild: www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt - Freiburg 2:0 (0:0).

Tore: 64. Chaïbi 1:0. 81. Bahoya 2:0.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda. Freiburg mit Ogbus, ohne Manzambi (gesperrt) und Tarnutzer (Ersatz).

Hamburger SV – RB Leipzig 1:2

Leipzig gewinnt auswärts mit 2:1 beim Hamburger SV und bleibt weiterhin nur zwei Zähler hinter einem Champions-League-Platz. Beim HSV stand der Schweizer Miro Muheim die ganze Partie über auf dem Platz.

Miro Muheim und der HSV verlieren gegen Leipzig. Bild: www.imago-images.de

Hamburger SV - Leipzig 1:2 (1:1).

Tore: 22. Fábio Vieira 1:0. 36. Rômulo 1:1. 50. Yan Diomande 1:2.

Bemerkungen: 62. Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV) hält Penalty von Rômulo. Hamburger SV mit Muheim.

Standings provided by Sofascore

Premier League

Fixtures provided by Sofascore

Manchester United – Crystal Palace 2:1

Seit zwölf Spielen hat Manchester United in der Premier League nicht mehr verloren und sechs der letzten sieben Partien für sich entschieden.

Gegen Crystal Palace siegen die Red Devils knapp mit 2:1. Die Partie startete mit einem herben Rückschlag für das Team aus Manchester. Bereits nach vier Minuten gingen die Gäste dank Maxence Lacroix in Führung.

In der zweiten Halbzeit drehte ManUnited die Partie innerhalb von acht Minuten. Nachdem Bruno Fernandes mit einem Elfmeter für den Ausgleich gesorgt hatte, war der Portugiese auch beim entscheidenden Treffer von Benjamin Sesko beteiligt.

Fulham – Tottenham Hotspur 2:1

Auch Fulham gewinnt zu Hause mit 2:1 und sorgt dafür, dass Tottenham langsam aber sicher in den Abstiegskampf verwickelt ist. Die Spurs haben die letzten vier Partien verloren und sind nur noch vier Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt. In diesem Kalenderjahr hat Tottenham in der Premier League noch kein Spiel für sich entscheiden können.

Tottenham verliert zum vierten Mal in Serie. Bild: keystone

Standings provided by Sofascore

Serie A

Fixtures provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

La Liga

Fixtures provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Ligue 1

Fixtures provided by Sofascore