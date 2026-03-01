klar
DE | FR
burger
Sport
Bundesliga

Stuttgart und Eintracht Frankfurt gewinnen + Spurs verlieren erneut

Stuttgart und Eintracht Frankfurt gewinnen + Spurs verlieren schon wieder

01.03.2026, 19:1801.03.2026, 22:12
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Bundesliga

Fixtures provided by Sofascore

VfB Stuttgart – Vfl Wolfsburg 4:0

Der VfB Stuttgart bleibt auf Kurs Richtung Champions League. Gegen das immer stärker abstiegsgefährdete Wolfsburg gewinnt der Europa-League-Achtelfinalist daheim problemlos mit 4:0.

Unter anderem dank zweier Tore von Jamie Leweling führten die viertplatzierten Schwaben schon zur Pause mit 3:0. Der zuletzt verletzungs- und krankheitsbedingt oft fehlende Schweizer Verteidiger Luca Jaquez kam für Stuttgart zum ersten Mal seit vier Monaten in der Meisterschaft von Beginn weg zum Einsatz.

Bundesliga VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 01.03.2026 STUTTGART, DEUTSCHLAND - 01. M
Stuttgart ist weiterhin auf Champions-League-Kurs.Bild: www.imago-images.de

VfB Stuttgart - Wolfsburg 4:0 (3:0).
Tore: 21. Undav 1:0. 30. Leweling 2:0. 42. Leweling 3:0. 95. Nartey 4:0.
Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez (bis 68.).

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg 2:0

Der SC Freiburg musste den 7. Platz, der unter Umständen für die Teilnahme an der Conference League reicht, an Eintracht Frankfurt abgeben. Die Frankfurter gewannen dank des eingewechselten Farès Chaïbi, der in der 64. Minute das 1:0 erzielte und später das 2:0 vorbereitete, daheim gegen die Freiburger mit 2:0.

Bei den Gästen sass Johann Manzambi die dritte Sperre wegen der vor fast drei Wochen kassierten Roten Karte ab. Teamkollege Bruno Ogbus spielte durch. Der Schweizer U19-Nationalspieler Rouven Tarnutzer sass bei den Freiburgern zum zweiten Mal auf der Ersatzbank, wartet aber weiterhin auf seinen ersten Einsatz mit dem Fanionteam.

01.03.2026, Fussball Bundesliga, Eintracht Frankfurt - SC Freiburg, v.l., Eintracht-Spieler feiern mit den Fans DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDE ...
Die Frankfurter lassen sich nach der Partie feiern.Bild: www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt - Freiburg 2:0 (0:0).
Tore: 64. Chaïbi 1:0. 81. Bahoya 2:0.
Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda. Freiburg mit Ogbus, ohne Manzambi (gesperrt) und Tarnutzer (Ersatz).

Hamburger SV – RB Leipzig 1:2

Leipzig gewinnt auswärts mit 2:1 beim Hamburger SV und bleibt weiterhin nur zwei Zähler hinter einem Champions-League-Platz. Beim HSV stand der Schweizer Miro Muheim die ganze Partie über auf dem Platz.

Foto : Miro MUHEIM HSV gegen Ridle BAKU Leipzig Fussball Bundesliga , 24. Spieltag am So. 01.03.2026 Hamburger SV - RB Leipzig *** Photo Miro MUHEIM HSV vs Ridle BAKU Leipzig Soccer Bundesliga , 24 Ma ...
Miro Muheim und der HSV verlieren gegen Leipzig.Bild: www.imago-images.de

Hamburger SV - Leipzig 1:2 (1:1).
Tore: 22. Fábio Vieira 1:0. 36. Rômulo 1:1. 50. Yan Diomande 1:2.
Bemerkungen: 62. Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV) hält Penalty von Rômulo. Hamburger SV mit Muheim.

Standings provided by Sofascore

Premier League

Fixtures provided by Sofascore

Manchester United – Crystal Palace 2:1

Seit zwölf Spielen hat Manchester United in der Premier League nicht mehr verloren und sechs der letzten sieben Partien für sich entschieden.

Gegen Crystal Palace siegen die Red Devils knapp mit 2:1. Die Partie startete mit einem herben Rückschlag für das Team aus Manchester. Bereits nach vier Minuten gingen die Gäste dank Maxence Lacroix in Führung.

In der zweiten Halbzeit drehte ManUnited die Partie innerhalb von acht Minuten. Nachdem Bruno Fernandes mit einem Elfmeter für den Ausgleich gesorgt hatte, war der Portugiese auch beim entscheidenden Treffer von Benjamin Sesko beteiligt.

Wie das Märchen von Crystal Palace so schnell in die Brüche gehen konnte

Fulham – Tottenham Hotspur 2:1

Auch Fulham gewinnt zu Hause mit 2:1 und sorgt dafür, dass Tottenham langsam aber sicher in den Abstiegskampf verwickelt ist. Die Spurs haben die letzten vier Partien verloren und sind nur noch vier Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt. In diesem Kalenderjahr hat Tottenham in der Premier League noch kein Spiel für sich entscheiden können.

Tottenham Hotspur&#039;s Richarlison after their English Premier League soccer match against Fulham in London, Sunday, March 1, 2026. (John Walton/PA via AP) Britain Premier League Soccer
Tottenham verliert zum vierten Mal in Serie.Bild: keystone
Standings provided by Sofascore

Serie A

Fixtures provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

La Liga

Fixtures provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Ligue 1

Fixtures provided by Sofascore
Standings provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 25
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt

2025: Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
quelle: keystone / christopher neundorf
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Koloto schiesst den Meister zum Sieg: Basel gelingt in Lausanne der Befreiungsschlag
Der FC Basel kommt in Lausanne zum wichtigen zweiten Sieg in diesem Jahr. Beide Tore zum 2:1 schiesst der 18-jährige Giacomo Koloto.
Anfang Februar, nur wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag, unterschrieb Koloto seinen ersten Profivertrag. Der junge Stürmer, der vor zwei Jahren von der Nachwuchsabteilung des FC Zürich zu jener des FCB gewechselt war, benötigte nicht lange, um Stephan Lichtsteiner von seinen Qualitäten zu überzeugen. Seit er seine Unterschrift unter dem bis 2030 gültigen Vertrag gesetzt hat, kam er in jedem Spiel zum Einsatz, am Sonntagnachmittag stand er schon zum vierten Mal in der Startformation.
Zur Story