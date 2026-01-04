Die Siegesserie von Domen Prevc ist in Innsbruck gerissen. Der Slowene muss sich im dritten Springen der Tournee mit Platz 2 begnügen. Der Japaner Ren Nikaido ist um winzige 0,5 Punkte besser. Zum Schluss war es ein Hitchcock-Finale.
Denn der drittklassierte Österreicher Stephan Embacher lag nur 0,2 Zähler hinter Prevc. Oder anders gesagt: Die Top 3 waren umgerechnet innerhalb von 40 cm klassiert. Nach Umgang eins hatte Prevc als Vierter 2,5 Punkte Rückstand gehabt. Dieses Handicap konnte er nicht mehr ganz ausgleichen. Der Gesamtsieg des Slowenen bleibt ungefährdet.
Vom Schweizer Quartett stiessen Sandro Hauswirth, Gregor Deschwanden und als letzter Lucky Loser auch Felix Trunz in den Finaldurchgang vor. Allerdings war nach Halbzeit keiner in den Top 20 klassiert. In der Endabrechnung fiel die Schweizer Bilanz dank Hauswirth besser aus. Der Gstaader arbeitete sich auf Platz 18 vor und egalisierte das Karriere-Bestresultat. Deschwanden wurde 24., Trunz 29., was ihm in Sachen Olympia-Qualifikation nicht weiterbringt. Swiss Olympic fordert Top-25-Klassierungen. (riz/sda)
Denn der drittklassierte Österreicher Stephan Embacher lag nur 0,2 Zähler hinter Prevc. Oder anders gesagt: Die Top 3 waren umgerechnet innerhalb von 40 cm klassiert. Nach Umgang eins hatte Prevc als Vierter 2,5 Punkte Rückstand gehabt. Dieses Handicap konnte er nicht mehr ganz ausgleichen. Der Gesamtsieg des Slowenen bleibt ungefährdet.
Vom Schweizer Quartett stiessen Sandro Hauswirth, Gregor Deschwanden und als letzter Lucky Loser auch Felix Trunz in den Finaldurchgang vor. Allerdings war nach Halbzeit keiner in den Top 20 klassiert. In der Endabrechnung fiel die Schweizer Bilanz dank Hauswirth besser aus. Der Gstaader arbeitete sich auf Platz 18 vor und egalisierte das Karriere-Bestresultat. Deschwanden wurde 24., Trunz 29., was ihm in Sachen Olympia-Qualifikation nicht weiterbringt. Swiss Olympic fordert Top-25-Klassierungen. (riz/sda)