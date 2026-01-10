Melanie Hasler ist Europa Bild: keystone

Grosser Erfolg beim Heimrennen: Melanie Hasler gewinnt EM-Gold in St. Moritz

Melanie Hasler wird im heimischen St. Moritz Europameisterin im Monobob. Die 27-Jährige Aargauerin ist die beste Europäerin und steht zudem erstmals in dieser Saison auf dem Weltcup-Podest.

Mehr «Sport»

Im Monobob-Rennen in St. Moritz, in dem neben Weltcup-Punkten auch die EM-Medaillen vergeben wurden, ist Melanie Hasler vor Österreicherin Katrin Beierl und der Deutschen Laura Nolte die beste Europäerin.

Damit überbot Hasler ihre Leistung von vor einem Jahr. Damals gewann sie im norwegischen Lillehammer EM-Silber im Monobob. Neben dem EM-Titel stand Hasler auch erstmals in dieser Saison auf dem Weltcup-Podest. Mit 0,53 Sekunden Rückstand auf die australische Siegerin Bree Walker wurde sie Zweite.

Der 2. Lauf von Melanie Hasler. Video: SRF

Debora Annen und Inola Blatty verpassten die Medaillenränge als EM-Fünfte und Achte. Blatty, die in dieser Saison erstmals im Weltcup startet, hatte nach dem 1. Lauf noch eine vielversprechende Ausgangslage inne gehabt. Doch als drittbester Europäerin unterliefen der Luzernerin einige Fehler im 2. Lauf, weswegen sie in der Weltcup-Rangliste gar ausserhalb der Top 10 landete. Der 13. Rang ist dennoch Blattys Karriere-Bestergebnis. (riz/sda)