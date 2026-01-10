Grosser Erfolg beim Heimrennen: Melanie Hasler gewinnt EM-Gold in St. Moritz
Im Monobob-Rennen in St. Moritz, in dem neben Weltcup-Punkten auch die EM-Medaillen vergeben wurden, ist Melanie Hasler vor Österreicherin Katrin Beierl und der Deutschen Laura Nolte die beste Europäerin.
Damit überbot Hasler ihre Leistung von vor einem Jahr. Damals gewann sie im norwegischen Lillehammer EM-Silber im Monobob. Neben dem EM-Titel stand Hasler auch erstmals in dieser Saison auf dem Weltcup-Podest. Mit 0,53 Sekunden Rückstand auf die australische Siegerin Bree Walker wurde sie Zweite.
Debora Annen und Inola Blatty verpassten die Medaillenränge als EM-Fünfte und Achte. Blatty, die in dieser Saison erstmals im Weltcup startet, hatte nach dem 1. Lauf noch eine vielversprechende Ausgangslage inne gehabt. Doch als drittbester Europäerin unterliefen der Luzernerin einige Fehler im 2. Lauf, weswegen sie in der Weltcup-Rangliste gar ausserhalb der Top 10 landete. Der 13. Rang ist dennoch Blattys Karriere-Bestergebnis. (riz/sda)