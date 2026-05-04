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SC Bern bestätigt: Serge Aubin wird neuer Trainer

Le Coach du ZSC Lions, Serge Aubin, lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League LNA, entre le Geneve Servette HC et le ZSC Lions, ce vendredi 28 septembre 2018 a la pati ...
Jetzt ist es fix: Serge Aubin wird neuer Trainer beim SC Bern.Bild: KEYSTONE

SCB bestätigt Eismeister-Bericht: Serge Aubin wird neuer Trainer

Der SC Bern verpflichtet auf die kommende Saison hin Serge Aubin als neuen Cheftrainer. Der 51-jährige Kanadier stösst von den Eisbären Berlin zum SCB und erhält einen Dreijahresvertrag.
04.05.2026, 13:1504.05.2026, 15:31

«Mit Serge Aubin konnten wir unsere schon länger verfolgte Wunschlösung realisieren», lässt sich Sportdirektor Martin Plüss in der Medienmitteilung zitieren. Aubin bringe grosse Erfahrung und einen überzeugenden Leistungsausweis als Trainer und ehemaliger Top-Spieler mit. «Über Jahre hat er gezeigt, dass er Teams erfolgreich weiterentwickeln und konstant auf hohem Niveau führen kann», so Plüss.

Aubin blickt auf eine äusserst erfolgreiche Zeit bei den Eisbären Berlin zurück. Unter seiner Leitung gewann der Klub in den vergangenen sieben Saisons fünfmal die deutsche Meisterschaft. Erst am Sonntag fuhr er mit den Eisbären den dritten Titel in Serie ein. Kurz darauf berichtete watson-Eismeister Klaus Zaugg bereits, dass er beim SCB auf Heinz Ehlers folgen würde.

Eismeister Zaugg
Der neue SCB-Trainer Serge Aubin – einer wie Bill Gilligan

Für Aubin ist es eine Rückkehr in die Schweiz. Als Aktiver absolvierte er zwischen 2004 und 2011 243 Partien in der höchsten Schweizer Liga für Genève-Servette und Fribourg-Gottéron. Zudem stand er bei den ZSC Lions in der Saison 2018/19 an der Bande, wo er im Januar 2019 durch Arno del Curto ersetzt wurde. (nih/sda)

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