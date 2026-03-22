Bei den Frauen gewann Lisa Vittozzi den 12,5-km-Massenstart in Oslo. Die Italienerin distanzierte die Schwedin Hanna Öberg im Schlussaufstieg und setzte sich vor ihr sowie der Tschechin Tereza Vobornikova durch.
Die Französin Julia Simon sicherte sich mit dem 6. Rang den Gewinn der kleinen Kristallkugel in der Massenstart-Wertung. Als beste Schweizerin klassierte sich Lena Häcki-Gross im 17. Rang. Sie lag zwischenzeitlich an dritter Stelle, fiel aber nach insgesamt vier Fehlschüssen zurück. Amy Baserga belegte den 29. Platz. (abu/sda)
Die Französin Julia Simon sicherte sich mit dem 6. Rang den Gewinn der kleinen Kristallkugel in der Massenstart-Wertung. Als beste Schweizerin klassierte sich Lena Häcki-Gross im 17. Rang. Sie lag zwischenzeitlich an dritter Stelle, fiel aber nach insgesamt vier Fehlschüssen zurück. Amy Baserga belegte den 29. Platz. (abu/sda)