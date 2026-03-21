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Iran-Krieg: Israels Militärchef warnt nach Diego-Garcia-Angriff

Israels Militärchef warnt nach Diego-Garcia-Angriff: «Europa liegt im Bedrohungsradius»

21.03.2026, 20:1021.03.2026, 20:15

Der iranische Raketenangriff auf die Insel Diego Garcia zeigt nach Worten des israelischen Generalstabschefs, dass auch europäische Hauptstädte wie Berlin im Bedrohungsradius liegen. Der Iran hatte nach Angaben des Staatsfernsehens zwei ballistische Raketen auf einen von Grossbritannien und den USA gemeinsam genutzten Militärstützpunkt auf der Insel Diego Garcia abgefeuert. Der Stützpunkt liegt etwa 4'000 Kilometer südöstlich der iranischen Küste.

«Diese Raketen sind nicht dafür bestimmt, Israel zu treffen», sagte Israels Militärchef Ejal Zamir. Europäische Hauptstädte lägen innerhalb von ihrem Radius. «Berlin, Paris und Rom sind alle im direkten Bedrohungsradius.»

Nach drei Wochen Krieg sei der iranische Machtapparat geschwächt, sagte Zamir weiter. Man sei «auf halbem Weg», sagte er mit Blick auf die Dauer des Kriegs. Dieser werde auch während des Pessachfests weitergehen. Dieses beginnt am Abend des 1. April und dauert eine Woche. Das traditionelle jüdische Fest erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei. Traditionell findet am Pessachabend ein grosses Familientreffen statt. (sda/dpa)

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Her Majesty
21.03.2026 20:25registriert Dezember 2022
Wenn es denn überhaupt stimmt. Keine der beiden Raketen hat ihr Ziel erreicht und man weiss auch nicht, ob überhaupt ein Sprenkopf montiert war. Die USA und Israel sollen das selber ausbaden.
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Kei Luscht
21.03.2026 20:18registriert Dezember 2015
Jetzt kommt bei mir gleich folgende Frage auf: was, wenn das ein "inside job" war, um den Europäern vorzugaukeln, dass sie in Reichweite sind, so dass wir unsere Meinung ändern und Geld in den Krieg schieben? Ich weiss, Verschwörung und so...
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hansruedi-mentär
21.03.2026 20:26registriert April 2025
Ich hab die Schnauze von den Israelis so so so so so voll.

Lassts doch mal eifnfach sein.

schalomm oder so!
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