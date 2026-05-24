Torreense sorgt in Portugal für eine Sensation. Als erster Unterklassiger gewinnt das Team aus Torres Vedras den Cup. Im Final setzt es sich gegen Sporting Lissabon nach Verlängerung mit 2:1 durch. In der nächsten Saison wird es in der Europa League spielen.
Der 38-jährige Captain Stopira, der im WM-Kader der Kapverden steht, traf in der 112. Minute mittels Penalty zum Sieg. Für das Foul, das zum Elfmeter führte, sah der uruguayische Verteidiger Maximiliano Araujo auch die Rote Karte. Zu zehnt gelang Sporting der erneute Ausgleich nicht. Einen ersten frühen Rückstand hatte der 18-fache Cupsieger in der 54. Minute wettgemacht.
Für Torreense, das zum zweiten Mal nach 1956 im Cupfinal stand und damals gegen Porto verlor, könnte am Donnerstag das nächste Highlight folgen. Dann spielt der 40 Kilometer nördlich von Lissabon beheimatete Klub im Playoff-Rückspiel gegen Casa Pia um den Aufstieg in die höchste Liga. Das Hinspiel daheim endete torlos. (nih/sda)
Der 38-jährige Captain Stopira, der im WM-Kader der Kapverden steht, traf in der 112. Minute mittels Penalty zum Sieg. Für das Foul, das zum Elfmeter führte, sah der uruguayische Verteidiger Maximiliano Araujo auch die Rote Karte. Zu zehnt gelang Sporting der erneute Ausgleich nicht. Einen ersten frühen Rückstand hatte der 18-fache Cupsieger in der 54. Minute wettgemacht.
Für Torreense, das zum zweiten Mal nach 1956 im Cupfinal stand und damals gegen Porto verlor, könnte am Donnerstag das nächste Highlight folgen. Dann spielt der 40 Kilometer nördlich von Lissabon beheimatete Klub im Playoff-Rückspiel gegen Casa Pia um den Aufstieg in die höchste Liga. Das Hinspiel daheim endete torlos. (nih/sda)