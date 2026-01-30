Auch in der zweiten Europacup-Abfahrt von Verbier steht ein Schweizer ganz oben: Philipp Kälin feiert im Wallis seinen ersten Sieg auf dieser Stufe. Der 21-jährige Schwyzer, der am Vortag Rang 10 belegt hatte, triumphierte genau ein Jahr nach seiner Podestpremiere im französischen Orcières. Im Weltcup kam Kälin bislang noch nie zum Einsatz.
Mit Sandro Manser (5.), Arnaud Boisset (6.), Lenz Hächler (8.) und Livio Hiltbrand (10.) klassierten sich vier weitere Schweizer in den Top 10. (ram/sda)
