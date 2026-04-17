Remco Evenepoel gewinnt die 60. Ausgabe des Amstel Gold Race. Der Belgier setzt sich beim ersten Ardennen-Klassiker der Saison im Sprint gegen Vorjahressieger Mattias Skjelmose durch.
Den Sprint der Verfolgergruppe, zu der auch Mauro Schmid gehörte, gewann nach 257 km der Franzose Benoit Cosnefroy. Schmid klassierte sich als bester Schweizer im 6. Rang. Ein Rennen zum Vergessen erlebte das Schweizer Team Tudor. Teamleader Marc Hirschi, der vor zwei Jahren den Sieg als Zweiter nur knapp verpasste, stürzte rund 40 km vor dem Ziel und musste das Rennen aufgeben. Julian Alaphilippe war gemäss Teambesitzer Fabian Cancellara nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Der Franzose stieg 72 km vor dem Ziel aus. (riz/sda)
