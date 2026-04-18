Dortmund lässt gegen Hoffenheim Punkte liegen. Bild: www.imago-images.de

Bayern kann nach BVB-Patzer am Sonntag Meister werden – Rieder schiesst Augsburg zum Sieg

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Bundesliga

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 1:2

Bayern München reicht am Sonntag daheim gegen Stuttgart ein Unentschieden, um den 35. Meistertitel perfekt zu machen. Hoffenheim leistet am Samstag mit dem 2:1-Sieg gegen Dortmund Schützenhilfe.

Wenige Tage nach dem Fussballfest in der Champions League gegen Real Madrid spricht einiges dafür, dass es in München am Sonntag auch zur Meisterparty kommt. Der erste Verfolger Dortmund mit Gregor Kobel im Tor kassierte durch zwei Penaltys von Andrej Kramaric (41. und 98.) die zweite Niederlage in Folge und liegt weiterhin zwölf Punkte hinter Bayern München. Mit einem Punkt am Sonntag ist der Titelverteidiger in den danach verbleibenden vier Runden auch rechnerisch nicht mehr einzuholen.

Niklas Süle verursachte einen Elfmeter und verletzte sich in derselben Aktion. Bild: keystone

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:1 (1:0).

Tore: 42. Kramaric (Penalty) 1:0. 87. Guirassy 1:1. 98. Kramaric (Penalty) 2:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Bayer Leverkusen – Augsburg 1:2

Eine Glanzvorstellung gelang am Samstagnachmittag Fabian Rieder. Der Schweizer Internationale erzielte beim 2:1-Sieg der Augsburger in Leverkusen beide Tore. In der 15. Minute war er mit einem abgefälschten Schuss erfolgreich und tief in der Nachspielzeit verwertete er einen Penalty.

Fabian Rieder erzielte beide Tore für Augsburg. Bild: www.imago-images.de

Der ehemalige YB-Mittelfeldspieler steht nun bei sechs Saisontoren in der Meisterschaft. Leverkusen, das am Mittwoch im Cup-Halbfinal Bayern München fordert, war früh dank eines von Patrik Schick gegen Cédric Zesiger gewonnenen Kopfballduells in Führung gegangen.

Bayer Leverkusen - Augsburg 1:2 (1:1).

Tore: 12. Schick 1:0. 15. Rieder 1:1. 97. Rieder (Penalty) 1:2.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (nicht im Aufgebot). Augsburg mit Zesiger und Rieder.

Union Berlin – VfL Wolfsburg 1:2

Im Abstiegskampf kam Wolfsburg zum ersten Sieg seit Januar und schöpft dadurch wieder Hoffnung. Patrick Wimmer und Dzenan Pejcinovic trafen bei Union Berlin zum 2:1-Erfolg des Vorletzten, der nur noch zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz liegt. Bei Union Berlin gab Marie-Louise Eta als erste Cheftrainerin der Männer-Bundesliga ihr Debüt.

Marie-Louise Eta bei ihrem Debüt. Bild: keystone

Union Berlin - Wolfsburg 1:2 (0:1).

Tore: 11. Wimmer 0:1. 46. Pejcinovic 0:2. 85. Burke 1:2.

Werder Bremen – Hamburger SV 3:1

Im hitzigen Nordderby zwischen Werder Bremen und Hamburg (3:1) musste der Schweizer Nationalspieler Miro Muheim eine Viertelstunde vor Schluss verletzt ausgewechselt werden. Das rechte Knie des Aussenverteidigers wurde bei einem Zweikampf in Mitleidenschaft gezogen. Wie schwer es den Zürcher erwischt hat, ist noch unklar.

Etwas später war das Spiel auch für den früheren Basler Philipp Otele vorbei. Der Nigerianer vom HSV sah für ein Foul am Lausanner Cameron Puertas die Rote Karte. Matchwinner in Bremen war der dänische Doppeltorschütze Jens Stage. Das 3:1 in der Nachspielzeit gelang Puertas, der zum ersten Mal in der Bundesliga erfolgreich war.

Jens Stage brillierte im Nordderby mit einem Doppelpack. Bild: keystone

Werder Bremen - Hamburger SV 3:1 (1:1).

Tore: 37. Stage 1:0. 41. Glatzel 1:1. 57. Stage 2:1. 91. Puertas 3:1.

Bemerkungen: 79. Rote Karte gegen Otele (Hamburger SV, grobes Foul). Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz). Hamburger SV mit Muheim (bis 75.).

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