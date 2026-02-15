Die 85-fache Schweizer Nationalspielerin Géraldine Reuteler brilliert in der Bundesliga. Die 26-Jährige erzielte in der 18. Runde beim 4:1-Erfolg von Eintracht Frankfurt auswärts gegen Jena drei Tore und bereitete das vierte Tor vor.
Reuteler traf in der 4. Minute nach einem Eckball, doppelte nach einer halben Stunde mit einem Kopfball nach und sorgte in der Nachspielzeit mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze für den Schlussstand. (abu/sda)
