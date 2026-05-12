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Challenge League: Aarau schlägt Vaduz und ist voll auf Aufstiegskurs

CAPTION CORRECTION - KORRIGIERT TEAMS UND JAHR - David Acquah (FCA), vorne, bejubelt sein 1-2 und den Sieg im Fussball Challenge League Spiel zwischen dem FC Vaduz und dem FC Aarau, am Montag, 11. Mai ...
Der FC Aarau ist dem direkten Aufstieg ein Stück näher gekommenBild: keystone

Dramatischer Sieg gegen Vaduz – Aarau nach Erlösung in der 94. Minute auf Aufstiegskurs

In der Fussball-Meisterschaft der Challenge League vertagen Leader Vaduz und Verfolger Aarau die Aufstiegs-Entscheidung in die letzte Runde. Aarau gewinnt in Vaduz 2:1 und führt erstmals seit November wieder die Tabelle an.
12.05.2026, 05:0812.05.2026, 07:08

Mit einem Heimsieg wären die Liechtensteiner zum vierten Mal nach 2008, 2014 und 2021 in die Super League aufgestiegen. Die vielversprechende Ausgangslage verspielten die Vaduzer: 1:1 stand es nach zwei späten Goals in der ersten Halbzeit bis weit in die Nachspielzeit. In der Nachspielzeit liess sich Vaduz aber auskontern: Verteidiger David Acquah erzielte in der 94. Minute mit einem perfekten Kopfball das «Lucky-Punch-Tor».

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Aarau verdiente sich am Ende vor 5874 Zuschauern im ausverkauften Rheinpark den Auswärtssieg. Sie gestalteten die zweite Halbzeit überlegen und trafen zuvor schon die Latte.

Noch ist für den FC Vaduz nicht alles verloren. Die Liechtensteiner gastieren am Freitag in Wil (7.) und haben die vermeintlich etwas leichtere Aufgabe zu lösen als Aarau, das Yverdon (3.) empfängt. Aarau führt in der Tabelle einen Punkt vor Vaduz. Bei Punktgleichheit würde die Tordifferenz für Vaduz sprechen.

Eine Entscheidung fiel am Montag: Die AC Bellinzona verlor das Heimspiel gegen Wil mit 2:4 und kann den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Der Rückstand auf Stade Nyonnais (9.) beträgt vor der Schlussrunde immer noch sechs Punkte. Damit verkommt zur Randnotiz, dass Bellinzona als einziger Klub der Swiss Football League die Lizenz für die nächste Saison in erster Instanz nicht erhalten hat (aus finanziellen Gründen).

Ein enttaeuschter Mats Hammerich (FCV) im Fussball Challenge League Spiel zwischen dem FC Vaduz und dem FC Thun, am Montag, 11. Mai 2025, im Rheinpark Stadion in Vaduz. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Vaduz erlebt einen Rückschlag.Bild: keystone

Vaduz - Aarau 1:2 (1:1)
5874 Zuschauer (ausverkauft). - SR Schnyder.
Tore: 37. Vladi 0:1. 45. Cocic 1:1. 94. Acquah 1:2. (hkl/sda)

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Katerchen
11.05.2026 22:49registriert März 2023
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