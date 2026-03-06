gewinnt an derin Shahdag in Aserbaidschan zum. Die Neuenburgerin gewinnt nach dem Sprint vom Mittwoch auch in derzusammen mit dem FreiburgerDer Sieg des Schweizer Duos zeichnete sich früh ab. Fatton, die vor zwei Wochen in Bormio an den Olympischen Spielen Gold im Sprint und gemeinsam mit dem Zürcher Jon Kistler Silber in der Mixed-Staffel geholt hatte, setzte sich als Startläuferin nach ihrem zweiten Abschnitt an die Spitze und baute in Zusammenarbeit mit Bussard den Abstand auf die Konkurrenz stetig aus. Im Ziel betrug die Marge 53,9 Sekunden auf die zweitplatzierten Alba De Silvestro und Michele Boscacci aus Italien und 1:17 Minuten auf die drittklassierten Deutschen Tatjana Paller und Finn Hösch. (nih/sda)