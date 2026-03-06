Nebel
Sportnews-Ticker: Roman Josi mit Assist bei Heimsieg der Predators

Sport-News

Josi mit Assist bei Heimsieg +++ Tottenham stürzt immer tiefer ab

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
06.03.2026, 06:3006.03.2026, 06:30
Josi mit Assist bei Heimsieg
Die Nashville Predators um Captain Roman Josi haben im Kampf um die Playoff-Plätze in der NHL wieder Hoffnung geschöpft. Mit einem 6:3-Heimsieg gegen Boston beendeten sie eine Serie von drei Niederlagen. Der Rückstand auf einen Wildcard-Platz in der Western Conference beträgt 20 Runden vor Schluss bloss drei Punkte.

Die Predators stellten die Weichen mit vier Toren im Mitteldrittel. Beim 5:1 in der 35. Minute zeichnete sich Roman Josi als Vorbereiter für den Doppeltorschützen Matthew Wood aus. (ram/sda)
Walid Regragui als Nationalcoach Marokkos zurückgetreten
Drei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft ist Walid Regragui als Nationalcoach von Marokko zurückgetreten. Der 50-Jährige hatte die Marokkaner bei der WM 2022 als erstes afrikanisches Team in den Halbfinal geführt.

Anfang Jahr verpasste Regragui mit seinem Team im eigenen Land den erwarteten Sieg beim Afrika-Cup durch eine spektakuläre Finalniederlage gegen Senegal. Bereits nach dem Turnier hatte er über einen möglichen Rücktritt gesprochen. Laut Medienberichten soll der bisherige U20-Nationaltrainer Mohamed Ouahbi auf Regragui folgen. (abu/sda/apa)


Tottenham gerät immer tiefer in die Krise
Für den Europa-League-Sieger Tottenham wird die Lage in der Premier League immer unangenehmer. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace beträgt die Reserve auf die Abstiegsränge nur noch einen Punkt.

Ein Platzverweis gegen den Niederländer Micky van de Ven in der 38. Minute leitete die fünfte Niederlage in Folge von Tottenham ein. In Überzahl machte Crystal Palace noch vor der Pause aus dem 0:1 ein 3:1. Der Senegalese Ismaila Sarr war zweimal erfolgreich. Tottenham hatte drei Minuten vor dem Platzverweis gegen Van de Ven das Skore eröffnet. (abu/sda)


Niederlande zwei Nummern zu gross für die Schweizerinnen
Die Schweizer Handballerinnen verlieren in der Qualifikation für die EM 2026 erstmals – mit 21:39 in Kriens gegen die Niederlande sehr deutlich.

Am Sonntag erhalten die Schweizerinnen in Almere die Chance zur Revanche, bevor im April die letzten Spiele gegen die weiteren Gruppengegner Bosnien-Herzegowina und Italien anstehen. Beide haben sie bereits einmal deutlich geschlagen und sind deshalb auf gutem Weg, den nötigen zweiten Platz zu sichern. (abu/sda)
Lea Meier mit Bestresultat
Die Schweizer Biathletin Lea Meier läuft in Kontiolahti im Einzel-Wettkampf über 15 km als Siebte zu ihrem Karriere-Bestresultat im Weltcup.

Lea Meier ist in diesem Winter der grosse Lichtblick im Schweizer Team. An den Olympischen Spielen holte die Bündnerin das einzige Diplom in einem Einzelrennen (7.), nun egalisierte sie diese Leistung in Finnland, drei Tage nach ihrem 25. Geburtstag. Im Weltcup war zuvor ein 12. Platz Meiers Bestresultat. Die restlichen vier Schweizerinnen enttäuschten ein weiteres Mal und verpassten die Top 40. (abu/sda)


Théo Gmür trägt die Schweizer Fahne
Der Skifahrer Théo Gmür wird an der Eröffnungsfeier der Paralympics am 6. März die Schweizer Fahne tragen. Dies aber nicht an der offiziellen Zeremonie in Verona, sondern an jener der Schweiz im House of Switzerland in Cortina.

Die Eröffnungsfeier findet eigentlich im Amphitheater von Verona statt. Doch weil pro Delegation nur zwei Athleten und zwei Staff-Mitglieder anreisen dürften, der Weg von Cortina d'Ampezzo, wo acht der neun Schweizer wohnen, nach Verona weit ist, und alle Athleten am Samstag im Einsatz stehen, entschied sich Swiss Paralympic gegen die Teilnahme an der offiziellen Eröffnungsfeier. (abu/sda)
Mit Bencic gegen Tschechien
Die Schweiz tritt am 10. und 11. April im Billie Jean King Cup in Bestbesetzung gegen Tschechien an. Nach eineinhalb Jahren kehrt auch Belinda Bencic, die Nummer 12 der Welt und beim Titelgewinn 2022 entscheidend, ins Team von Captain Heinz Günthardt zurück.

Ebenfalls dazu gehören Viktorija Golubic (WTA 75), erstmals die zwischenzeitlich für Spanien spielende Rebeka Masarova (WTA 110) sowie Céline Naef (WTA 228). (abu/sda)


Fatton gewinnt mit Bussard auch Staffel-Gold
Olympiasiegerin Marianne Fatton gewinnt an der EM in Shahdag in Aserbaidschan zum zweiten Mal Gold. Die Neuenburgerin gewinnt nach dem Sprint vom Mittwoch auch in der Mixed-Staffel zusammen mit dem Freiburger Thomas Bussard.

Der Sieg des Schweizer Duos zeichnete sich früh ab. Fatton, die vor zwei Wochen in Bormio an den Olympischen Spielen Gold im Sprint und gemeinsam mit dem Zürcher Jon Kistler Silber in der Mixed-Staffel geholt hatte, setzte sich als Startläuferin nach ihrem zweiten Abschnitt an die Spitze und baute in Zusammenarbeit mit Bussard den Abstand auf die Konkurrenz stetig aus. Im Ziel betrug die Marge 53,9 Sekunden auf die zweitplatzierten Alba De Silvestro und Michele Boscacci aus Italien und 1:17 Minuten auf die drittklassierten Deutschen Tatjana Paller und Finn Hösch. (nih/sda)
Etappenorte bekannt, Küng, Rüegg und Vollering dabei
Nach Sondrio in Italien, Bad Ragaz und Villars-sur-Ollon sind mit Locarno und Aarburg auch die weiteren Etappenorte der Tour de Suisse 2026 bekannt. Stefan Küng, Noemi Rüegg und Demi Vollering bestätigen ihre Teilnahme.

Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, sind Locarno und Aarburg Start- und Zielort der zweiten respektive vierten Etappe. Wie beim Auftakt in Sondrio sowie in Bad Ragaz und Villars-sur-Ollon werden die Fahrer Rundkurse absolvieren, Aarburg ist Schauplatz eines Einzelzeitfahrens.

Die Tour de Suisse 2026 findet vom 17. bis 21. Juni statt. Erstmals in der Geschichte finden die Frauen- und Männerrennen am selben Tag und auf der gleichen Strecke statt. (nih/sda)

Klarer Sieg für die Clippers – Niederhäuser verletzt sich
Die Los Angeles Clippers gewinnen in der NBA die dritte Partie in Folge. Die Equipe mit Yanic Konan Niederhäuser siegt gegen die Indiana Pacers 130:107.

Kawhi Leonard brachte es gegen das Schlusslicht der Eastern Conference als bester Werfer der Clippers auf 29 Punkte. Der Freiburger Niederhäuser steuerte während seiner Einsatzzeit von gut acht Minuten sechs Punkte und vier Rebounds bei. Die kurze Präsenz ist einer Verletzung am rechten Fuss geschuldet, die sich der Romand im zweiten Viertel eingehandelt hat. Er wird bis auf Weiteres ausfallen.

Die Mannschaft aus Kalifornien liegt in der Rangliste der Western Conference nach wie vor auf einem Platz, der ihr die Teilnahme am Play-In sichern würde. (nih/sda)
Leverkusen holt wichtige drei Punkte
Leverkusen bleibt in der Verfolgergruppe der Bundesliga. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand gewinnt das Nachholspiel beim Hamburger SV mit 1:0 und ist nur noch drei Punkte von der Top 4 entfernt.

Nach drei Spielen ohne Sieg sorgte in Hamburg der Kameruner Christian Kofane in der 73. Minute für die drei Punkte von Leverkusen. Bei den Gästen sass Goalie Jonas Omlin auf der Ersatzbank, beim HSV fehlte Miro Muheim wegen einer Gelbsperre. (riz/sda)

