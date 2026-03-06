Die Nashville Predators um Captain Roman Josi haben im Kampf um die Playoff-Plätze in der NHL wieder Hoffnung geschöpft. Mit einem 6:3-Heimsieg gegen Boston beendeten sie eine Serie von drei Niederlagen. Der Rückstand auf einen Wildcard-Platz in der Western Conference beträgt 20 Runden vor Schluss bloss drei Punkte.
Die Predators stellten die Weichen mit vier Toren im Mitteldrittel. Beim 5:1 in der 35. Minute zeichnete sich Roman Josi als Vorbereiter für den Doppeltorschützen Matthew Wood aus. (ram/sda)
Die Predators stellten die Weichen mit vier Toren im Mitteldrittel. Beim 5:1 in der 35. Minute zeichnete sich Roman Josi als Vorbereiter für den Doppeltorschützen Matthew Wood aus. (ram/sda)