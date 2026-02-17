bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Romy Tschopp verpasst die Paralympics

Sport-News

Romy Tschopp verpasst die Paralympics +++ Bencic kampflos weiter

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
17.02.2026, 10:2017.02.2026, 10:20
Schicke uns deinen Input
Romy Tschopp verpasst die Paralympics
Romy Tschopp verpasst die Paralympischen Spiele Anfang März. Die Snowboarderin verletzt sich Ende November an der Schulter und wird nicht rechtzeitig fit, wie Swiss Paralympic mitteilt. Tschopp stürzte beim Weltcup im niederländischen Landgraaf Ende November und verletzte sich dabei an der Schulter. Eine Sehne im Schulterbereich wurde samt knöchernem Ansatz abgerissen, zusätzlich wurden zwei Nerven verletzt.

Nach einer Operation kommt für Tschopp die Rückkehr auf den Schnee an den Paralympics noch zu früh. «Es ist ein Stich ins Herz. Aber meine Gesundheit steht an erster Stelle», wird Tschopp in der Medienmitteilung von Swiss Paralympic zitiert. 2022 war Tschopp die erste Schweizer Snowboarderin, die an Paralympics teilnahm. Als einzige Frau im Schweizer Para-Snowboard-Team bedeutet Tschopps Ausfall auch, dass der Frauen-Quotenplatz im Snowboardcross an den Paralympics unbesetzt bleibt. (riz/sda)






Bencic kampflos weiter
Am WTA-Turnier in Dubai kommt Belinda Bencic (WTA 13) um einen Härtetest herum. Die 20-jährige Tschechin Sara Bejlek (WTA 41) trat zum Zweitrundenspiel nicht an.

Die Partie zwischen Bencic und Bejlek wurde mit Spannung erwartet. Sara Bejlek hatte am Montag mit 6:2, 6:2 gegen die Türkin Zeynep Sonmez überzeugend die Startrunde überstanden. Vor einer Woche gewann die junge Tschechin als Qualifikantin das Turnier von Abu Dhabi, wo sie Bencic als Titelhalterin ablöste. Bencic ihrerseits hatte seit der unerwarteten Zweitrunden-Niederlage am Australien Open gegen die Tschechin Nikola Bartunkova (WTA 105) pausiert. In den Achtelfinals trifft Bencic in Dubai entweder auf die Kasachin Jelina Switolina (WTA 9) oder auf die Spanierin Paula Badosa (WTA 70). (riz/sda)
Barcelona verliert bei Girona
Der FC Barcelona hat in der spanischen Meisterschaft eine unerwartete Niederlage bei Girona kassiert und die Tabellenführung damit an Real Madrid abgegeben. Beim 1:2 im rein katalanischen Duell am Montagabend vergab Barcelona-Star Lamine Yamal kurz vor Ende der ersten Spielhälfte einen Penalty Der Verteidiger Pau Cubarsi brachte den Favoriten nach einer Stunde dann in Führung. Doch Girona drehte die Partie durch Treffer von Thomas Lemar (62.) und Fran Beltran (87.).

Real liegt nun zwei Punkte vor Barcelona, das beim Tabellenzwölften aus der Nachbarschaft seine vierte Saisonniederlage einstecken musste. Nach dem 0:4 im Cup-Halbfinal gegen Atletico Madrid war es die zweite Niederlage in Folge für das Team von Trainer Hansi Flick. (riz/sda/apa)
Christen drängt Gegner in die Bande
Jan Christen belegte in der Europe Tour beim Eintagesrennen «Clasica Jaen» im spanischen Ubeda zunächst den 3. Rang, wurde danach allerdings disqualifiziert. Der Aargauer kam zeitgleich mit dem Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock als Zweiter und Dritter ins Ziel. Allerdings hatte Christen im Endspurt Maxim Van Gils in die Bande gedrängt, worauf der Belgier stürzte.

Van Gils blieb lange am Boden, schaffte es nach Angaben des Teams aber eigenständig zum Mannschafts-Bus. An der Spitze hatte sich Christens UAE-Teamkollege Tim Wellens bereits 60 km vom dem Ziel abgesetzt. Pidcock, Christen und Van Gils verkürzten den Abstand noch auf 20 Sekunden, danach begann das Taktieren. (ram/sda)
Thierry Bader fällt bis Saisonende aus
Der ZSC-Stürmer Thierry Bader fällt für den Rest der Saison aus. Wie die Lions in einem Communiqué mitteilten, verletzte sich der 28-Jährige im Trainingslager in Lenzerheide am Knie und wurde bereits operiert.

Bader war auf diese Saison hin von Bern zu den ZSC Lions gestossen. In 31 Meisterschaftsspielen erzielte er zwölf Skorerpunkte, in sechs Partien der Champions Hockey League einen weiteren. (riz/sda)
Italiener Francesco Mazzoleni verunglückt tödlich
Der italienische Nachwuchs-Radprofi Francesco Mazzoleni ist bei einem Trainingsunfall in seinem Heimatland ums Leben gekommen. Nach Angaben seines Teams wurde der 18-Jährige bei einem Unfall angefahren und dabei tödlich verletzt.

Laut Informationen der Tageszeitung «Gazzetta dello Sport» ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Nähe der norditalienischen Stadt Bergamo. Trotz der eingetroffenen Einsatzkräfte konnte das Leben des U23-Profis nicht mehr gerettet werden. (riz/sda/dpa)


Bencic nach Startschwierigkeiten souverän
Belinda Bencic steht beim WTA-1000-Turnier in Dubai in der 2. Runde. Die Ostschweizerin setzt sich gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 48) in drei Sätzen durch.

Die als Nummer 9 gesetzte Bencic hatte beim ersten Auftritt nach dem überraschend frühen Aus am Australian Open Mühe, den Tritt zu finden. Nach dem deutlich verlorenen Startsatz legte die 28-Jährige, die im jüngsten Update der Weltrangliste zwei Positionen einbüsste und neu auf Platz 13 geführt wird, aber deutlich zu. Nach 1:41 Stunden verwertete sie ihren zweiten Matchball zum 2:6, 6:1, 6:2. In der 2. Runde trifft die Turniersiegerin von 2019 auf die Tschechin Sara Bejlek (WTA 41). Es ist das erste Duell zwischen diesen beiden Spielerinnen. (riz/sda)
Augsburg feiert wichtigen Heimsieg
Cédric Zesiger und Fabian Rieder machen in der Bundesliga mit Augsburg einen Schritt aus der gefährlichen Zone heraus. In der 22. Runde gewinnen sie daheim gegen Schlusslicht Heidenheim mit 1:0. In der 80. Minute traf Alexis Claude-Maurice zum knappen Sieg gegen die seit neun Partien sieglosen Heidenheimer

Wolfsburg misslang im anderen Sonntagsspiel der Befreiungsschlag. In Leipzig führten die unmittelbar vor dem Relegationsplatz klassierten Niedersachsen unter anderem dank eines Treffers des ehemaligen Luganesi Mohamed Amoura bis zur 89. Minute mit 2:1. Brajan Gruda gelang noch der Leipziger Ausgleich. (abu/sda)


Hattrick von Géraldine Reuteler
Die 85-fache Schweizer Nationalspielerin Géraldine Reuteler brilliert in der Bundesliga. Die 26-Jährige erzielte in der 18. Runde beim 4:1-Erfolg von Eintracht Frankfurt auswärts gegen Jena drei Tore und bereitete das vierte Tor vor.

Reuteler traf in der 4. Minute nach einem Eckball, doppelte nach einer halben Stunde mit einem Kopfball nach und sorgte in der Nachspielzeit mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze für den Schlussstand. (abu/sda)


Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Erfuhr es vor drei Minuten»: Nach 78 Jahren erlöst Meillard die Schweiz mit Slalom-Gold
Loïc Meillard gewinnt an den Olympischen Spielen im Slalom die Goldmedaille. Somit sichert sich der 29-Jährige in Bormio einen ganzen Medaillensatz und ist der erste Schweizer Olympiasieger in dieser Disziplin seit 78 Jahren.
Nach der Silbermedaille in der Team-Kombination und der Bronzemedaille im Riesenslalom gewinnt Loïc Meillard den Olympia-Slalom und reist mit einem kompletten Medaillensatz nach Hause.
Zur Story