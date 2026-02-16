Loïc Meillard jubelt über seinen Triumph im Olympia-Slalom. Bild: keystone

Loïc Meillard ist Slalom-Olympiasieger! Schweizer Ski-Stars historisch

Loïc Meillard krönt sich ein Jahr nach dem Triumph bei der Weltmeisterschaft auch zum Olympiasieger im Slalom! Der 29-jährige Neuenburger siegt in Bormio vor dem Österreicher Fabio Gstrein und dem Norweger Henrik Kristoffersen.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Am Ende war es das Duell zwischen Loïc Meillard und Atle Lie McGrath. Meillard brachte sich mit einem überragenden 2. Lauf vor Fabio Gstrein, mit dem er die Laufbestzeit teilte, in Führung. McGrath stand als einziger noch oben. 59 Hundertstelsekunden nahm er aus dem 1. Lauf mit, doch von Beginn an fand er den Rhythmus nicht. Wie viel Zeit er im oberen Teil verloren hat, ist unklar – denn der 25-jährige Norweger fädelte ein und kam nicht einmal zur ersten Zwischenzeit. Damit war klar: Loïc Meillard ist Olympiasieger!



Der Goldlauf von Loïc Meillard. Video: SRF

Der Frust bei McGrath war gross. Er schleuderte seinen Skistock durch die Luft und nahm Reissaus, kletterte über den Zaun und stapfte durch den Tiefschnee bis an den Waldrand, wo er sich in den Schnee legte und das gerade Geschehene zu verarbeiten versuchte. Nach dem Tod seines Grossvaters während der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele war dies der zweite schwere Schlag, den McGrath in kürzester Zeit zu verarbeiten hat.

Derweil hatte Meillard im Zielbereich Tränen in den Augen, als er die ersten Glückwünsche entgegennahm. Zu den Gratulanten gehörten auch die weiteren Medaillengewinner Fabio Gstrein und Henrik Kristoffersen.

Mit dem Triumph im Slalom von Meillard schliesst sich ein Kreis. Letztmals hatte 1948 in St. Moritz als diese Disziplin im Ski alpin erstmals olympisch war ein Schweizer gewonnen. Damals war es Edy Reinalter. 78 Jahre später kommt der Slalom-Olympiasieger also wieder aus der Schweiz. Schon im letzten Jahr hatte Meillard mit seinem WM-Gold in der schwierigsten Disziplin seines Sports eine 75-jährige Schweizer Durststrecke beendet.

Das Siegerinterview mit einem emotionalen Loïc Meillard. Video: SRF

Mit Olympiagold beschliesst Meillard damit überragende Winterspiele aus persönlicher, aber auch aus Schweizer Sicht. Nach Silber in der Team-Kombination und Bronze im Riesenslalom hat er nun einen kompletten Medaillensatz. Für sein Land war es die vierte Goldmedaille in Bormio, dazu kommen je zwei Silber- und Bronzemedaillen. Acht Medaillen gewann die Schweiz im Ski alpin noch nie bei Olympischen Spielen. Am Mittwoch können die Frauen den Rekord im Slalom gar noch ausbauen. Zudem schaffte es zuvor noch keine Nation, vier Olympia-Rennen desselben Geschlechts an denselben Spielen zu gewinnen.

Für Tanguy Nef gab es nach Gold in der Team-Kombination eine kleine Enttäuschung. Der 29-jährige Genfer beendete den Slalom auf Platz 6. Im 2. Lauf fuhr er die fünftschnellste Zeit – ein besseres Ergebnis vergab er im 1. Lauf, in welchem er mit Startnummer 15 einen deutlichen Nachteil hatte. Bei Schneefall und schlechter Sicht gelang es wenigen Fahrern in diesem Bereich mit den vorderen Fahrern mitzuhalten. Viele Stars fielen aus – so auch Lucas Braathen, Manuel Feller oder Paco Rassat.

Tanguy Nef zeigte einen guten zweiten Lauf. Video: SRF

Das sagt Tanguy Nef: «Ich freue mich sehr für Loïc. Wir trainieren das ganze Jahr zusammen, er ist eine Inspiration und ich gratuliere ihm herzlich. Bei mir war es nach dem 1. Lauf leider zu spät, davon bin ich enttäuscht, weil ich im 2. Lauf wirklich gut gefahren bin. Aber ich gehe trotzdem mit einer Goldmedaille nach Hause.»

Nach dem 1. Lauf gab es nur noch sechs echte Medaillenkandidaten. Kristoffersen startete als erster von diesen und zeigte eine starke Leistung. Durch einen schwachen unteren Teil vergab er vielleicht sogar mehr. Doch an Gstrein und Meillard gab es heute kaum ein Vorbeikommen. Beide behielten die Nerven und zauberten beide die Laufbestzeit in den Schnee von Bormio. Meillard geriet zwischenzeitlich gar in Rückstand, drehte im unteren Teil aber wieder auf und fuhr die entscheidenden Zehntelsekunden heraus.

Der Liveticker zum Nachlesen