Nach Platz 3 im Vorjahr beendet die 25-jährige Schweizerin Noemi Rüegg das Frauenrennen von Mailand nach San Remo auf Platz 2. Im Schlussspurt musste sich Rüegg nur Lotte Kopecky geschlagen geben.
Rüegg blieb im Finish nach 156 km nur wenige Zentimeter hinter der Belgierin Kopecky. Die Enttäuschung war der Schweizerin bei der Zieleinfahrt anzusehen. Rüegg gewann in dieser Saison schon die Tour Down Under. Mit ihren Qualitäten beim Klettern und im Finish ist das Profil des Rennens auf Rüegg zugeschnitten. (abu/sda)
Dans un groupe de 5 femmes qui s'est formé dans le Poggio, Lotte Kopecky 🇧🇪 a remporté #Sanremowomen devant Noemi Ruegg 🇨🇭 et Eleonora Camilla Gasparrini 🇮🇹— 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) March 21, 2026
Puck Pieterse 🇳🇱 a fini 4e devant Dominika Wlodarczyk 🇵🇱 pic.twitter.com/lZ2pwNolo3