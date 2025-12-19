Der Norweger Alexander Steen Olsen muss die Olympia-Saison vorzeitig beenden. Eine hartnäckige Knieverletzung habe eine Operation unumgänglich gemacht, erklärte der 24-Jährige auf Instagram.
Nach der bereits vorgenommenen OP werde er sich nun auf die Rehabilitation konzentrieren. «Es war ein extrem schwieriger Entscheid, speziell vor Olympia», schrieb Olsen, der im vergangenen Winter zwei Weltcup-Riesenslaloms gewonnen hatte. (cpf/sda/apa)
