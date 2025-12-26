Ägyptens Fussballer erreichen vorzeitig die Achtelfinals beim Afrika Cup in Marokko. Das Team von Superstar Mohamed Salah schlägt auch Südafrika – trotz einer Schwächung.
Angeführt von Mohamed Salah hat Ägypten sein erstes Zwischenziel erreicht. Der 33-Jährige vom FC Liverpool erzielte beim 1:0 gegen Südafrika mit einem Foulpenalty in der 45. Minute das entscheidende Tor für die Nordafrikaner. Mit sechs Punkten nach zwei Partien steht Ägypten in der Gruppe B sogar bereits als Gruppensieger fest.
Im ersten Spiel des Tages hatten sich Angola und Simbabwe 1:1 getrennt. Die beiden Gruppenkonkurrenten von Ägypten und Südafrika, das im ersten Spiel gegen Angola gewann, haben nach zwei Partien jeweils einen Punkt. (abu/sda)
