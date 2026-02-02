recht sonnig
Ski Alpin: Cyprien Sarrazin möchte im kommenden Winter zurückkehren

20th December 2024, Val Gardena, Groden, Italy Audi FIS Ski World Cup, Mens Super G Cyprien Sarrazin FRA PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12728720 PierrexTeyssot
Cyprien Sarrazin fällt aktuell verletzt aus.

«Dann ist es vorbei»: Sarrazin setzt sich für sein mögliches Comeback eine Deadline

Kurz nach Weihnachten 2024 stürzte Cyprien Sarrazin im Abfahrtstraining auf der Stelvio schwer und lag danach sechs Tage im Koma. Weiterhin ist unklar, ob und wann der Franzose in den Weltcup zurückkehren wird. Er selbst hat sich bereits eine Deadline gesetzt.
02.02.2026, 14:3002.02.2026, 14:30

Cyprien Sarrazin war bis zum 27. Dezember 2024 einer der grossen Odermatt-Konkurrenten in den Speed-Disziplinen. Doch dann stürzte der mittlerweile 31-Jährige in Bormio im Abfahrtstraining. Der Franzose zog sich sehr schwere Verletzungen am Kopf zu, wegen derer seine Schädeldecke aufgeschnitten werden musste. Das Loch sei so gross wie drei Kreditkarten, bestätigte Sarrazin, der nach dem Sturz für sechs Tage im Koma lag.

Mehr als ein Jahr später ist noch immer ungewiss, ob der zweifache Weltcupsieger jemals wieder ein Weltcuprennen bestreiten wird. In einem Interview mit der Welt wurde Sarrazin gefragt, ob er sich für seine mögliche Rückkehr eine Deadline gesetzt habe. Der Franzose antwortet: «Ganz bestimmt. Wenn ich nächste Saison nicht zurück bin, ist es vorbei.»

Der Sturz von Sarrazin.Video: extern/eurosport1

Grosse Sorgen bereiten ihm aktuell seine körperlichen Beschwerden. Bereits vor seinem Sturz kämpfte Sarrazin mit Knieproblemen. Er wisse gar nicht mehr, wie es ist, ohne Schmerzen Ski zu fahren. «Es tut sogar weh, wenn ich nur auf einem Stuhl sitze», gesteht der Franzose, führt aber lachend weiter aus: «Vor drei Tagen war ich langlaufen und es hat nicht wehgetan.»

Solange ihm der Sport Spass mache, sei er auch bereit, das Risiko wieder einzugehen. «Ich fühle mich dabei so lebendig wie nirgendwo sonst und nichts kann das ersetzen», schwärmt der Speed-Spezialist vom Skisport und stellt klar: «Wenn ich diesen Spass nicht mehr fühle, werde ich sicher aufhören.» (riz)

User Unser
Das sind unsere Schweizer Lieblings-Momente bei Olympia – und deiner?
