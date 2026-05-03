In seinem 100. Spiel für Inter Miami erlebt Lionel Messi eine bittere Niederlage. Sein Team verliert das MLS-Duell gegen Orlando City trotz 3:0-Führung noch mit 3:4. (sda/dpa/hah)
Sport-News
Schalke zurück in der Bundesliga +++ Schweizer Mountainbike-Siege in Südkorea
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Messi und Miami verlieren nach 3:0-Führung
Schalke zurück in der Bundesliga
Schalke 04 mit dem Schweizer Verteidiger Adrian Gantenbein kehrt in die Bundesliga zurück. Der Erfolg versetzt die Stadt Gelsenkirchen in einen Ausnahmezustand. (sda/dpa/hah)
Erster Weltcupsieg für Dario Lillo
Dario Lillo feiert beim Saisonauftakt der Mountainbiker seinen ersten Weltcupsieg im olympischen Cross-Country.
Der 24-jährige St. Galler siegt bei der Premiere im südkoreanischen Yongpyong vor dem Franzosen Luca Martin und dem Briten Sam Aldridge. (sda/hah)
Der 24-jährige St. Galler siegt bei der Premiere im südkoreanischen Yongpyong vor dem Franzosen Luca Martin und dem Briten Sam Aldridge. (sda/hah)
Premierensieg für Sina Frei
Sina Frei gelingt ein perfekter Auftakt in die Mountainbike-Saison. Die 28-jährige Schweizerin gewinnt nach dem Short Track auch im olympischen Cross-Country – es ist ihr erster Weltcup-Sieg in dieser Disziplin.
Frei kämpfte sich bei durch den starken Regen erschwerten Bedingungen durch den Schlamm. Nachdem sie zwischenzeitlich hinter die Schwedin Jenny Rissveds zurückgefallen war, schloss sie vor der letzten Runde gemeinsam mit der US-Amerikanerin Madigan Munro zur Spitzenfahrerin auf und zog anschliessend davon. Den Unterschied machte die Schweizerin nicht zuletzt zu Fuss: Für die steilen Aufstiege auf dem nassen Boden mussten die Fahrerinnen jeweils vom Bike absteigen.
Im Ziel hatte Frei einen Vorsprung von 26 Sekunden auf Rissveds, die sich noch knapp vor der 24-jährigen Munro Platz 2 sicherte. Mit Ronja Blöchlinger und Jolanda Neff auf den Plätzen 7 und 8 schafften es zwei weitere Schweizerinnen in die Top 10.
Frei war im Weltcup zuvor zweimal aufs Cross-Country-Podest gefahren. 2024 wurde die Zürcherin in Lake Placid Zweite und eine Woche später in Mont-Sainte-Anne Dritte. Nun holte sie auch den Sieg in dieser Disziplin und komplettierte damit ihr eindrückliches Palmarès. Ihr bisher erfolgreichstes Jahr erlebte Frei 2021, als sie in Tokio Olympia-Silber gewann und danach an der WM im italienischen Val di Sole, wo auch in diesem Jahr die WM stattfinden wird, Weltmeisterin im Short Track sowie Dritte im Cross-Country wurde.
Beim Auftakt in Südkorea fehlte mit Alessandra Keller die letztjährige Dritte des Gesamtweltcups und vermeintlich grösste Schweizer Hoffnung. Die 30-jährige Nidwaldnerin verzichtete nach ihrem Sieg beim Cape Epic in Südafrika auf die Teilnahme am Saisonauftakt. Sie will in drei Wochen in Nove Mesto in Tschechien einsteigen, der zweiten von insgesamt neun Weltcup-Stationen. Ebenfalls nicht am Start war die Neuseeländerin Samara Maxwell, die im letzten Jahr den Gesamtweltcup gewonnen hatte. Sie setzt die gesamte Saison aus. (sda/con)
Frei kämpfte sich bei durch den starken Regen erschwerten Bedingungen durch den Schlamm. Nachdem sie zwischenzeitlich hinter die Schwedin Jenny Rissveds zurückgefallen war, schloss sie vor der letzten Runde gemeinsam mit der US-Amerikanerin Madigan Munro zur Spitzenfahrerin auf und zog anschliessend davon. Den Unterschied machte die Schweizerin nicht zuletzt zu Fuss: Für die steilen Aufstiege auf dem nassen Boden mussten die Fahrerinnen jeweils vom Bike absteigen.
Im Ziel hatte Frei einen Vorsprung von 26 Sekunden auf Rissveds, die sich noch knapp vor der 24-jährigen Munro Platz 2 sicherte. Mit Ronja Blöchlinger und Jolanda Neff auf den Plätzen 7 und 8 schafften es zwei weitere Schweizerinnen in die Top 10.
Frei war im Weltcup zuvor zweimal aufs Cross-Country-Podest gefahren. 2024 wurde die Zürcherin in Lake Placid Zweite und eine Woche später in Mont-Sainte-Anne Dritte. Nun holte sie auch den Sieg in dieser Disziplin und komplettierte damit ihr eindrückliches Palmarès. Ihr bisher erfolgreichstes Jahr erlebte Frei 2021, als sie in Tokio Olympia-Silber gewann und danach an der WM im italienischen Val di Sole, wo auch in diesem Jahr die WM stattfinden wird, Weltmeisterin im Short Track sowie Dritte im Cross-Country wurde.
Beim Auftakt in Südkorea fehlte mit Alessandra Keller die letztjährige Dritte des Gesamtweltcups und vermeintlich grösste Schweizer Hoffnung. Die 30-jährige Nidwaldnerin verzichtete nach ihrem Sieg beim Cape Epic in Südafrika auf die Teilnahme am Saisonauftakt. Sie will in drei Wochen in Nove Mesto in Tschechien einsteigen, der zweiten von insgesamt neun Weltcup-Stationen. Ebenfalls nicht am Start war die Neuseeländerin Samara Maxwell, die im letzten Jahr den Gesamtweltcup gewonnen hatte. Sie setzt die gesamte Saison aus. (sda/con)
Kadetten Schaffhausen erster Playoff-Finalist
Die Kadetten Schaffhausen gewinnen im Playoff-Halbfinal gegen den BSV Bern auch das dritte Spiel. In der eigenen Halle setzt sich der Qualifikationssieger mit 31:30 durch und zieht in den Final ein.
Wie drei Tage zuvor beim 29:28-Auswärtssieg der Kadetten war auch Spiel 3 hart umkämpft. Zwar führten die Gastgeber nach einem Blitzstart mit 3:0 und später auch 11:7 (19.). Die Berner fanden jedoch zunehmend besser ins Spiel und gingen kurz nach der Pause ihrerseits in Führung – 16:15 in der 34. Minute. Es sollte das einzige Mal in dieser Partie sein, in welchem die Gäste vorne lagen. (abu/sda)
Wie drei Tage zuvor beim 29:28-Auswärtssieg der Kadetten war auch Spiel 3 hart umkämpft. Zwar führten die Gastgeber nach einem Blitzstart mit 3:0 und später auch 11:7 (19.). Die Berner fanden jedoch zunehmend besser ins Spiel und gingen kurz nach der Pause ihrerseits in Führung – 16:15 in der 34. Minute. Es sollte das einzige Mal in dieser Partie sein, in welchem die Gäste vorne lagen. (abu/sda)
Ukrainerin Kostjuk gewinnt in Madrid
Marta Kostjuk gewinnt das WTA-1000-Turnier in Madrid und feiert den grössten Erfolg ihrer bisherigen Karriere mit einem spektakulären Rückwärtssalto.
Die Ukrainerin setzte sich im Final mit 6:3, 7:5 gegen Mirra Andrejewa durch. Für den Sieg benötigte Kostjuk nur 81 Minuten. «Es fühlt sich unglaublich an, jetzt hier zu stehen», sagte die 23-Jährige bei der Siegerehrung. «Ich habe viele Jahre gebraucht, um diesen Punkt zu erreichen, und das einzige Wort, das mir gerade in den Sinn kommt, ist Beständigkeit.» (abu/sda)
Die Ukrainerin setzte sich im Final mit 6:3, 7:5 gegen Mirra Andrejewa durch. Für den Sieg benötigte Kostjuk nur 81 Minuten. «Es fühlt sich unglaublich an, jetzt hier zu stehen», sagte die 23-Jährige bei der Siegerehrung. «Ich habe viele Jahre gebraucht, um diesen Punkt zu erreichen, und das einzige Wort, das mir gerade in den Sinn kommt, ist Beständigkeit.» (abu/sda)
Il backflip della vittoria di Marta Kostyuk ✨ pic.twitter.com/mLfnZem1Tp— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) May 2, 2026
Vaduz kommt nur zu einem Remis
Der Challenge-League-Leader FC Vaduz bleibt für den FC Aarau in Schlagdistanz. Die Liechtensteiner kommen in der 33. Runde daheim gegen den Cupfinalisten Stade Lausanne-Ouchy nur zu einem 2:2. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Stade Lausanne-Ouchy reagierte auf die Vaduzer Führung durch Brian Beyer mit einem Doppelschlag. Bastien Conus (21.) und Issa Kaloga (29.) trafen für die Waadtländer. Die Gastgeber kamen nur noch zum Ausgleich. Marcel Monsberger traf in der 37. Minute.
Drei Runden stehen für Vaduz und Aarau noch auf dem Programm. Dabei kommt es am vorletzten Spieltag im Ländle zum Direktduell. Derzeit sind die beiden Teams durch zwei Punkte getrennt. Der Erste steigt direkt in die Super League auf, der Zweite bestreitet die Barrage. (abu/sda)
Drei Runden stehen für Vaduz und Aarau noch auf dem Programm. Dabei kommt es am vorletzten Spieltag im Ländle zum Direktduell. Derzeit sind die beiden Teams durch zwei Punkte getrennt. Der Erste steigt direkt in die Super League auf, der Zweite bestreitet die Barrage. (abu/sda)
McLaren-Doppelsieg durch Norris und Piastri – Mercedes geschlagen
Lando Norris gelingt in Miami der erste Saisonsieg. Der britische Weltmeister setzt sich im zweiten Formel-1-Sprintrennen der Saison vor seinem australischen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri durch. Charles Leclerc im Ferrari komplettierte als Dritter das Podest.
Das bislang dominierende Mercedes-Duo Kimi Antonelli/George Russell, das zuvor in dieser Saison alle Rennen gewonnen hatte, musste sich auf dem Circuit im Bundesstaat Florida mit Plätzen abseits der Top 3 begnügen. (abu/sda)
Das bislang dominierende Mercedes-Duo Kimi Antonelli/George Russell, das zuvor in dieser Saison alle Rennen gewonnen hatte, musste sich auf dem Circuit im Bundesstaat Florida mit Plätzen abseits der Top 3 begnügen. (abu/sda)
Nico Müller mit erstem Formel-E-Sieg
Nico Müller feiert seinen ersten Sieg in der Formel E. Der Berner Porsche-Fahrer gewinnt in Berlin überlegen das erste von zwei Rennen. Von Position 6 gestartet, hielt sich Müller über weite Strecken des auf 38 Runden angesetzten Rennens zurück. Dabei sparte er entscheidend Energie, die ihm dafür in der Schlussphase noch zur Verfügung stand.
Am Ende triumphierte der 34-jährige Berner Oberländer, der seit dieser Saison für Porsche fährt, mit mehr als vier Sekunden Vorsprung auf den Neuseeländer Nick Cassidy. (abu/sda)
Am Ende triumphierte der 34-jährige Berner Oberländer, der seit dieser Saison für Porsche fährt, mit mehr als vier Sekunden Vorsprung auf den Neuseeländer Nick Cassidy. (abu/sda)
Der Verband prüft St. Gallens Protest
Der Schweizerische Fussballverband prüft einen möglichen regelwidrigen Einsatz einer Baslerin im Playoff-Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC St. Gallen. Wie der SFV mitteilte, wurde der Einspruch der Ostschweizerinnen fristgerecht eingereicht. Nach Eingang der Stellungnahme wird die Direktion Frauenfussball des SFV den Fall prüfen und beurteilen.
Der FC Basel hatte am Freitag daheim im Rückspiel das in St. Gallen eingehandelte 0:1-Handicap wettgemacht und sich im Penaltyschiessen die Halbfinal-Qualifikation gesichert. Dabei sollen die Baslerinnen aber in der Verlängerung mit Lena Bubendorf eine Spielerin eingewechselt haben, die nicht auf dem Matchblatt stand. (abu/sda)
Der FC Basel hatte am Freitag daheim im Rückspiel das in St. Gallen eingehandelte 0:1-Handicap wettgemacht und sich im Penaltyschiessen die Halbfinal-Qualifikation gesichert. Dabei sollen die Baslerinnen aber in der Verlängerung mit Lena Bubendorf eine Spielerin eingewechselt haben, die nicht auf dem Matchblatt stand. (abu/sda)
Ipswich Town steigt auf
Ipswich Town schafft den direkten Wiederaufstieg in die Premier League. Der Klub aus dem Osten Englands sicherte sich die Rückkehr in die höchste Liga in der 46. und letzten Runde durch einen 3:0-Heimsieg gegen die Queens Park Rangers. Den zweiten direkten Aufstiegsplatz hatte sich Coventry bereits zuvor gesichert.
Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Playoffs. Wrexham, der Klub, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen. (abu/sda)
Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Playoffs. Wrexham, der Klub, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen. (abu/sda)
Pogacar Solo-Sieger der Königsetappe - Rang 6 für Voisard
Die 4. Etappe der Tour de Romandie wird erwartungsgemäss zur Beute von Tadej Pogacar. Der Slowene gewinnt in Charmey die Königsetappe mit 14 Sekunden Vorsprung vor dem Deutschen Florian Lipowitz.
Für Pogacar, der in der Gesamtwertung mit 35 Sekunden Vorsprung führt, war es der dritte Tagessieg bei dieser Rundfahrt nach den Triumphen in der 1. und 2. Etappe. Bester Schweizer am Samstag war Yannis Voisard, der das Ziel nach 149 km in einer ersten Verfolgergruppe als Sechster erreichte. (abu/sda)
Für Pogacar, der in der Gesamtwertung mit 35 Sekunden Vorsprung führt, war es der dritte Tagessieg bei dieser Rundfahrt nach den Triumphen in der 1. und 2. Etappe. Bester Schweizer am Samstag war Yannis Voisard, der das Ziel nach 149 km in einer ersten Verfolgergruppe als Sechster erreichte. (abu/sda)
NUMERI DA RECORD PER TADEJ 👑— Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 2, 2026
Pogacar si conferma il leader al Romania vincendo anche la 4ª tappa della corsa ✨
📲 Rivivi il suo arrivo in solitaria#Ciclismo #Cycling #TDR26 #Pogacar pic.twitter.com/Wp1O6nPyYk
NBA-Saison-Aus für Houston und Capela
Die NBA-Saison von Clint Capelas geht in der Nacht auf Samstag zu Ende. Er scheitert mit den Houston Rockets in der 1. Runde der Playoffs gegen die Los Angeles Lakers.
Houston, das die ersten drei Spiele der Best-of-7-Serie verloren hatte, unterlag in der sechsten Partie zuhause mit 78:98. Die Hoffnung auf ein richtiges Comeback nach den zwei Siegen in Folge schwand sehr schnell, da die Rockets zur Halbzeit bereits 18 Punkte zurücklagen.
Ohne Kevin Durant bezahlte Houston teuer für seine mangelnde Treffsicherheit. Die Rockets verwerteten bloss 5 von 28-Dreipunktewürfen, während die Lakers 12 ihrer 28 Versuche von jenseits der Dreipunktelinie verwandelten. Mann des Spiels war mit 28 Punkten, 8 Assists und 7 Rebounds der 40-jährige LeBron James.
Clint Capela, der in den beiden vorangegangenen Spielen auf der Bank geblieben war, kam diesmal zum Einsatz, allerdings erst 2:07 Minuten vor Spielende. Der Genfer Center, der noch einen Zweijahresvertrag bei den Rockets hat, erzielte zwei Punkte und holte einen Rebound.
Die Lakers treffen somit in den Viertelfinals auf den amtierenden Meister Oklahoma City. (sda)
Houston, das die ersten drei Spiele der Best-of-7-Serie verloren hatte, unterlag in der sechsten Partie zuhause mit 78:98. Die Hoffnung auf ein richtiges Comeback nach den zwei Siegen in Folge schwand sehr schnell, da die Rockets zur Halbzeit bereits 18 Punkte zurücklagen.
Ohne Kevin Durant bezahlte Houston teuer für seine mangelnde Treffsicherheit. Die Rockets verwerteten bloss 5 von 28-Dreipunktewürfen, während die Lakers 12 ihrer 28 Versuche von jenseits der Dreipunktelinie verwandelten. Mann des Spiels war mit 28 Punkten, 8 Assists und 7 Rebounds der 40-jährige LeBron James.
Clint Capela, der in den beiden vorangegangenen Spielen auf der Bank geblieben war, kam diesmal zum Einsatz, allerdings erst 2:07 Minuten vor Spielende. Der Genfer Center, der noch einen Zweijahresvertrag bei den Rockets hat, erzielte zwei Punkte und holte einen Rebound.
Die Lakers treffen somit in den Viertelfinals auf den amtierenden Meister Oklahoma City. (sda)
Odermatt erhält Ehrendoktortitel
Zu Marco Odermatts Sammlung an Titeln kommt am kommenden Montag ein weiterer hinzu: Der Nidwaldner Skifahrer erhält von der EPFL, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, einen Ehrendoktortitel. Damit anerkenne die EPFL Odermatts «aussergewöhnliche Karriere und seinen herausragenden Beitrag zu seinem Fachgebiet».
Mit dem Ehrendoktor wird Odermatt nun dieselbe Ehre zuteil wie einst Roger Federer. Dieser erhielt die Anerkennung 2017 von der medizinischen Fakultät der Universität Basel.
Mit dem Ehrendoktor wird Odermatt nun dieselbe Ehre zuteil wie einst Roger Federer. Dieser erhielt die Anerkennung 2017 von der medizinischen Fakultät der Universität Basel.
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