Nico Hischier klatscht mit den Kollegen ab. Bild: keystone

4-Punkte-Hischier und Meier schiessen die Kings ab

Mehr «Sport»

New Jersey Devils – Los Angeles Kings 6:4

Nico Hischier (Devils): 2 Tore, 2 Assists, 4 Schüsse, TOI 20:26 Min.

Timo Meier (Devils): 1 Tor, 1 Assist, 2 Schüsse, TOI 18:49 Min.

Jonas Siegenthaler (Devils): 1 Schuss, TOI 20:41 Min.​

Nico Hischier und Timo Meier glänzten beim 6:4-Sieg der New Jersey Devils gegen die Los Angeles Kings. Dem Walliser gelangen je zwei Tore und Vorlagen, der Ostschweizer steuerte zwei Skorerpunkte bei.

Die Devils legten im ersten Drittel vor Heimpublikum vor, die Gäste drehten die Partie jedoch im Mitteldrittel und machten innerhalb von sieben Minuten aus einem 0:2 ein 3:2. New Jersey behielt das bessere Ende jedoch für sich. Nachdem Arseni Grizjuk für den Ausgleich besorgt war, traf Nico Hischier mit seinem zweiten Treffer im Powerplay zur neuerlichen Führung.

Zwar hielt diese nicht lange: Anze Kopitar stellte mit seinem ebenfalls zweiten Treffer und seinem 1308. Punkt für die Kings einen neuen Franchise-Rekord auf. Für seine 450 Tore und 858 Assists benötigte er 1505 Spiele. «Ich war auf dem Eis, als er den Rekord aufgestellt hat, das war natürlich etwas frustrierend», sagte Hischier über Kopitars Meilenstein. «Aber man muss das auch geniessen und anerkennen, was er erreicht hat. Natürlich wollte ich ihm gratulieren, aber gleichzeitig lief das Spiel noch. Es war schön zu sehen, wie seine Teamkollegen das mit ihm gefeiert haben.»

In Überzahl sicherte Jack Hughes den Devils zweieinhalb Minuten vor dem Ende den Sieg auf Vorarbeit von Hischier, dem erstmals seit Februar 2024 vier Punkte in einem NHL-Spiel gelangen. Mit nun 50 Skorerpunkten ist er klar der erfolgreichste Schweizer in der laufenden Saison vor Roman Josi (44 Punkte). Timo Meier traf zum Endstand ins leere Tor und erzielte seinen 18. Saisontreffer.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Trotz des Sieges sind die Devils noch weit weg von der Qualifikation für die Playoffs. Bei noch 16 ausstehenden Spielen liegen sie zwölf Punkte hinter den Detroit Red Wings, die im Osten den letzten Wild-Card-Platz belegen.

Die weiteren Schweizer

Einen erfolgreichen Abend erlebte auch Lian Bichsel. Er siegte mit den Dallas Stars 3:2 nach Verlängerung gegen Detroit. Für die Franchise aus Texas war es bereits der 14. Sieg aus den letzten 15 Spielen.

Weniger Grund zur Freude hatten die anderen Schweizer. Janis Moser unterlag mit den Tampa Bay Lightning den Carolina Hurricanes 2:4. Akira Schmid gewann zwar mit den Vegas Golden Knights gegen die Chicago Blackhawks 4:0. Den Sieg sah der Berner Goalie aber von der Ersatzbank aus. Philipp Kurashev fehlte bei den San Jose Sharks, die 4:2 gegen Montreal gewannen, zum wiederholten Mal überzählig. (ram/sda)