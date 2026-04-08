Parallel zur heissen Phase in den Playoffs startet die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die Heim-WM. Das endgültige Kader für die WM in Zürich (und Freiburg) wird am Ende deutlich anders aussehen. Vorerst nimmt Nationalcoach Patrick Fischer die Vorbereitung aber mit einem Kader von Spielern der nicht mehr in den Playoffs engagierten National-League-Teams in Angriff.
Erstmals ein Aufgebot erhielten der 19-jährige Verteidiger Niklas Blessing vom EHC Biel und der 21-jährige Stürmer Miles Müller von Ambri-Piotta. Vier WM-Silbermedaillengewinner von 2025 – Leonardo Genoni, Dominik Egli, Grégory Hofmann und Ken Jäger – sind ebenfalls bereits dabei.
Die Vorbereitung beginnt mit zwei Spielen am 16. und 17. April in Topolcany gegen die Slowakei. Danach folgen Heimspiele in Biel gegen Ungarn (23./24. April) sowie die letzten beiden Stationen der Euro Hockey Tour in Tschechien und Schweden. WM-Auftakt ist am 15. Mai in Zürich gegen die USA. (nih/sda)
Erstmals ein Aufgebot erhielten der 19-jährige Verteidiger Niklas Blessing vom EHC Biel und der 21-jährige Stürmer Miles Müller von Ambri-Piotta. Vier WM-Silbermedaillengewinner von 2025 – Leonardo Genoni, Dominik Egli, Grégory Hofmann und Ken Jäger – sind ebenfalls bereits dabei.
Die Vorbereitung beginnt mit zwei Spielen am 16. und 17. April in Topolcany gegen die Slowakei. Danach folgen Heimspiele in Biel gegen Ungarn (23./24. April) sowie die letzten beiden Stationen der Euro Hockey Tour in Tschechien und Schweden. WM-Auftakt ist am 15. Mai in Zürich gegen die USA. (nih/sda)