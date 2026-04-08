Diehaben die Hoffnung auf die Playoffs aufgegeben – undnach Ostern. Fitzgerald arbeitete seit elf Jahren für die Devils, die letzten sechs als GM. Die Entlassung des GM deutet darauf hin, dass New Jerseywird.Die Eigentümer der Devils teilten mit, dass man sich mit Fitzgerald in gegenseitigem Einvernehmen geeinigt habe, in eine neue Richtung zu gehen. Unter GM Fitzgerald holten die Devilsin der Geschichte der Franchise (112 Punkte in der Saison 2022/23), scheiterten danach aber in den Playoff-Achtelfinals.Auch zwei Jahre später scheiterte New Jersey in der ersten Playoff-Runde an den Carolina Hurricanes. In der Saison 23/24 verpassten die Devils die Playoffs – was sich in dieser Saison wohl wiederholen wird (aktuell 7 Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Platz). (nih/sda)