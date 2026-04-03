Bericht: Iran stoppt Tanker-Durchfahrt in Strasse von Hormus +++ Grossangriff im Libanon

Aufgrund der israelischen Angriffe auf den Libanon wurde die Durchfahrt von Öltankern durch die Strasse von Hormus vorübergehend gestoppt. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Fars.
Zudem berichtet die Nachrichtenagentur Tasnim, dass sich der Iran aus dem Waffenstillstandsabkommen zurückziehen werde, sollte Israel weiterhin den Libanon angreifen. Die Einstellung von Kamphandlungen auf allen Fronten sei Teil eines von den USA gebilligten Waffenstillstandabkommens gewesen. Israel habe trotzdem erneut schwere Angriffe auf den Libanon durchgeführt. Dadurch sei der Waffenstillstand klar verletzt. Wenn die USA nicht in der Lage seien, ihren «tollwütigen Hund» in der Region zu zügeln, werde der Iran ihm mit Gewalt helfen. (hkl)
Zudem berichtet die Nachrichtenagentur Tasnim, dass sich der Iran aus dem Waffenstillstandsabkommen zurückziehen werde, sollte Israel weiterhin den Libanon angreifen. Die Einstellung von Kamphandlungen auf allen Fronten sei Teil eines von den USA gebilligten Waffenstillstandabkommens gewesen. Israel habe trotzdem erneut schwere Angriffe auf den Libanon durchgeführt. Dadurch sei der Waffenstillstand klar verletzt. Wenn die USA nicht in der Lage seien, ihren «tollwütigen Hund» in der Region zu zügeln, werde der Iran ihm mit Gewalt helfen. (hkl)