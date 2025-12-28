Die Schweizer Männer lancieren die Tour de Ski aus Schweizer Sicht. Valerio Grond verpasst im Skating-Sprint in Toblach als Vierter zwar sein zweites Weltcup-Podest, zeigt aber eine starke Leistung. Janik Riebli läuft als Finalist in den 6. Rang. Mit Noe Näff und Roman Alder kamen bei ihrem Tour-de-Ski-Debüt zwei weitere Schweizer in die Viertelfinals.
Die Schweizer Frauen bringen zwar drei Frauen in die Top 15, stellen aber keine Finalistin. Nadine Fähndrich verpasste den Finaleinzug knapp, auch Nadja Kälin und Anja Weber holten als Viertelfinalistinnen Bonus-Punkte. Die Tagessiege gehen mit Kristine Skistad und Johannes Klaebo nach Norwegen. (nih/sda)
