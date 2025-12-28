Kawhi coast-to-coast SLAM to seal the W 👏👏👏 pic.twitter.com/Dw90cau9Wn — LA Clippers (@LAClippers) December 27, 2025

Diemit dem 22-jährigen Schweizer Rookiegewinnen in Portland 119:103. Zum ersten Mal diese Saison gewinnen die Clippers drei Partien hintereinander. Die(10.) belegen aktuell im Westen den letzten Platz in der Rangliste, von dem aus man sich noch Hoffnungen für die Playoffs machen darf. Die Clippers haben bislang drei Partien weniger gewonnen.«Natürlich sieht das traurig aus», so, der Starspieler der Clippers, der mit 34 Punkten das Team in Portland zum Sieg führte. «Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass wir viel besser sind, als die Tabelle das aussagt. Noch stehen über 50 Spiele aus. Aber wir müssen noch mehr kämpfen.» Gekämpft haben die Clippers in Portland. Fünfmal lagen sie mit mindestens zwölf Punkten zurück. Aber sie realisierten in der zweiten Halbzeit die Wende.wurde nach seiner Verletzungspause zum zweiten Mal in Folge wieder eingesetzt, spielte etwas mehr als 12 (der 48) Minuten und steuerte zwar keine Punkte, aber ibei. (pre/sda)