Die Schweizer U20-Auswahl verliert an der Eishockey-Junioren-WM in St. Paul, Minneapolis, gegen die USA mit 1:2. Basile Sansonnens erzielt den Schweizer Treffer.
Die drei Tore fielen im zweiten Abschnitt innerhalb von 13 Minuten. Brodie Ziemer (22.) und Will Zellers (35.) brachten die USA zweimal in Führung, dazwischen glich Sansonnens (33.) aus. Basile Sansonnens (19) verteidigt in der Schweiz für den Lausanne Hockey Club.
«Wir spielten sehr solid, darum ist es enttäuschend, dass wir die Partie verloren», so der künftige A-Nati-Trainer Jan Cadieux. Wenn sein Team aber so weitermache, werde es auch Spiele gewinnen. Im Vorfeld war eine höhere Niederlage befürchtet worden, die Diskrepanz zwischen der Schweiz und Top-Nationen ist im Junioren-Hockey für gewöhnlich grösser als bei den Profis.
Schon am Sonntag steht das Schweizer Team ab 20 Uhr Schweizer Zeit gegen Schweden zum zweiten Mal im Einsatz.
Einen Schockmoment erlebten alle Spieler Mitte des zweiten Drittels, als der Amerikaner Cole Hutson von einem Puck am Kopf (oberhalb der Nackengegend) getroffen wurde. Er bewegte sich minutenlang nicht und musste per Bahre abtransportiert werden. Mittlerweile gibt es aber leichte Entwarnung, Hutson konnte das Spital wieder verlassen. (con/sda)
