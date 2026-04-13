freundlich
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Siegesserie von Dallas hält an

Sport-News

Siegesserie von Dallas hält an +++ Real-Legende José Santamaria gestorben

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
13.04.2026, 15:5216.04.2026, 07:17
Schicke uns deinen Input
avatar
Siegesserie von Dallas hält an
Die Dallas Stars mit Lian Bichsel gehen mit einem guten Gefühl in die Playoffs. Zum Abschluss der Regular Season bezwingen sie die Buffalo Sabres und feiern den fünften Sieg in Serie.

Im Duell der zweitbesten Teams der Eastern und Western Conference behielten die Stars das bessere Ende für sich. Nachdem es in der regulären Spielzeit 3:3 hiess und in der Verlängerung keine Tore fielen, zeigten sich die Schützen beider Teams im Penaltyschiessen treffsicher. Während aufseiten der Heimmannschaft die ersten beiden Versuche im Netz landeten, trafen aufseiten der Gäste aus Dallas der erste und der dritte Schütze. Wyatt Johnston sicherte seinem Team schliesslich den fünften Sieg in Serie. Lian Bichsel verbuchte in etwas mehr als 20 Minuten Eiszeit keinen Skorerpunkt.

Bichsel war der einzige Schweizer, der in der Nacht auf Donnerstag zum Einsatz kam. Janis Moser fehlte bei der 2:4-Niederlage der Tampa Bay Lightning gegen die New York Rangers ebenso überzählig wie Philipp Kurashev bei der 2:5-Pleite der San Jose Sharks gegen die Chicago Blackhawks. Akira Schmid ist bei den Vegas Golden Knights auf dem Abstellgleis. Der Berner Goalie fehlte beim 4:1-Sieg gegen die Seattle Kraken zum siebten Mal in Folge im Kader der Golden Knights, die sich wie die Lightning für die Playoffs qualifiziert haben. (car/sda)

Real-Legende José Santamaria mit 96 Jahren gestorben
Der frühere Verteidiger José Santamaria von Real Madrid ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Der Mann aus Uruguay und frühere Nationaltrainer Spaniens sei «eine der grössten Legenden unseres Vereins und des Weltfussballs» gewesen, schrieb der spanische Rekordmeister in der Mitteilung zum Tod des vierfachen Gewinners des Europacups der Landesmeister, des Vorläufers der Champions League.

Santamaria kam 1957 vom uruguayischen Traditionsverein Nacional Montevideo zu Real Madrid und trug während neun Saisons das Trikot der Königlichen. In 337 Partien gewann er mit dem Klub neben den vier Europacups der Landesmeister auch einen Interkontinental-Cup, sechs Meisterschaften sowie einmal den spanischen Cup.

Klubboss Florentino Pérez würdigte Santamaria als eines der grossen Symbole des Vereins. Er sei Teil jener legendären Mannschaft gewesen, die gemeinsam mit Spielern wie Di Stefano, Puskas, Gento und Kopa den Mythos Real Madrid geprägt habe. Santamaria habe die Werte des Klubs stets vorbildlich verkörpert. Bis zuletzt sei Real die grosse Leidenschaft seines Lebens gewesen. (car/sda/dpa)


Assinger und Mayer bei Ski Austria neu Europacup-Trainer
Roland Assinger, bis zum Ende der abgelaufenen Saison der Cheftrainer der österreichischen Skirennfahrerinnen, bleibt Ski Austria in anderer Funktion erhalten. Der 52-Jährige übernimmt beim österreichischen Verband die Verantwortung für das Europacup-Speedteam der Männer (Abfahrt und Super-G).

Wie Ski Austria mitteilte, strukturiert der Verband das Europacup-Team der Männer neu und gibt es künftig drei Trainingsgruppen. Für das Allround-Team (Riesenslalom, Super-G und Abfahrt) ist künftig der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer zuständig. (car/sda)


Portland in den Playoffs
Die Portland Trail Blazers haben sich im Play-in der NBA als erstes Team ein Playoff-Ticket gesichert. Der Achte der Qualifikation gewann gegen die Phoenix Suns 114:110. Matchwinner für Portland war der Israeli Deni Avdija, der 41 Punkte, 7 Rebounds und 12 Assists totalisierte und 16 Sekunden vor Schluss die entscheidenden Punkte vom 109:110 zum 112:110 machte.

Portland trifft in den Playoff-Achtelfinals auf die San Antonio Spurs. Phoenix hat in der Nacht auf Samstag gegen den Sieger des Duells zwischen den Los Angeles Clippers und den Golden State Warriors eine zweite Chance, sich noch für die Playoffs zu qualifizieren.

Diese zweite Chance sicherten sich auch die Charlotte Hornets mit einem 127:126-Sieg n. V. über die Miami Heat. Nun geht es gegen den Verlierer der Partie Philadelphia gegen Orlando. (nih/sda)
Usbeke Sindarow löst Ticket für Duell um WM-Titel
Der Usbeke Jawokhir Sindarow hat auf Zypern vorzeitig das Schach-Kandidatenturnier für die Teilnahme am Duell um den WM-Titel gewonnen und fordert damit Titelverteidiger Dommaraju Gukesh heraus. Der 19-jährige Inder hat die WM-Krone seit Dezember 2024 inne.

Wann der 20-jährige Grossmeister Sindarow gegen Gukesh antreten wird, steht noch nicht fest. (riz/sda)
Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Mario Frick träumt von Deutschland-Wechsel: «Mit ihm habe ich es gut»
Mario Frick strebt den Schritt Richtung Bundesliga an. In Karlsruhe könnte sich eine Option ergeben – auch dank einem bekannten Gesicht.
Mario Frick wird den FC Luzern im Sommer verlassen – und sein Traum ist klar: Deutschland. «Seit ich ein kleines Kind bin, träume ich von der Bundesliga», sagt er. Da der direkte Schritt in die 1. Bundesliga mit seinem bisherigen Leistungsausweis in der Schweiz schwierig erscheint, gilt die 2. Bundesliga als realistisches Ziel.
Zur Story