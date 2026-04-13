Siegesserie von Dallas hält an +++ Real-Legende José Santamaria gestorben

Diemitgehen mit einem guten Gefühl in die Playoffs. Zum Abschluss der Regular Season bezwingen sie dieund feiern den fünften Sieg in Serie.Im Duell der zweitbesten Teams der Eastern und Western Conference behielten die Stars das bessere Ende für sich. Nachdem es in der regulären Spielzeit 3:3 hiess und in der Verlängerung keine Tore fielen, zeigten sich die Schützen beider Teams im Penaltyschiessen treffsicher. Während aufseiten der Heimmannschaft die ersten beiden Versuche im Netz landeten, trafen aufseiten der Gäste aus Dallas der erste und der dritte Schütze. Wyatt Johnston sicherte seinem Team schliesslich den fünften Sieg in Serie. Lian Bichsel verbuchte in etwas mehr als 20 Minuten Eiszeit keinen Skorerpunkt.Bichsel war der einzige Schweizer, der in der Nacht auf Donnerstag zum Einsatz kam.fehlte bei der 2:4-Niederlage der Tampa Bay Lightning gegen die New York Rangers ebenso überzählig wiebei der 2:5-Pleite der San Jose Sharks gegen die Chicago Blackhawks.ist bei den Vegas Golden Knights auf dem Abstellgleis. Der Berner Goalie fehlte beim 4:1-Sieg gegen die Seattle Kraken zum siebten Mal in Folge im Kader der Golden Knights, die sich wie die Lightning für die Playoffs qualifiziert haben. (car/sda)