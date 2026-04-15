Incredible scenes in Egypt 😂😂😂— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) April 14, 2026
He kissed the referee on the head after confirming the goal decision pic.twitter.com/VfKGAh9b0u
Chat-Futter
So kann man sich auch bedanken: Spieler gibt dem Schiedsrichter auf dem Platz einen Kuss💋
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
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Kuss auf die Nuss: Auf diese kuriose Art bedankt sich ein Spieler beim Schiedsrichter, dass der Treffer zählt
Mit Köpfchen versenkt
In Paraguays Primera Division gewinnt Olimpia auswärts bei Club Rubio Nu mit 2:0. Sebastian Ferreira schnürt einen Doppelpack – und ganz sicher hat er sein zweites Tor exakt so im Training geübt …
Der ungewöhnliche Penalty-Treffer ab 0:45 Min.
Der ungewöhnliche Penalty-Treffer ab 0:45 Min.
⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez... 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅— Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 12, 2026
📺Tigo Sports+
▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/YTd0Xzc0eX
Das Autorennen hinter dem Velorennen
Eine gute Positionierung vor dem Kopfsteinpflaster ist bei Paris-Roubaix auch für die Begleitfahrzeuge das A und O:
Lance Stroll joins the Wolfpack?— Domestique (@Domestique___) April 12, 2026
Chaos in the caravan at 🇫🇷 Parijs-Roubaix with some aggressive driving from Soudal Quick-Step and NSN Cycling sports directors.
🎥 solowattaggio pic.twitter.com/hKp3hnkZQw
Wo sind bloss meine Karten?!
Da kann jeder Torero froh sein, dass Medwedew kein Stier ist
Bei der 0:6, 0:6-Niederlage gegen Matteo Berrettini in der 2. Runde in Monte Carlos ist Daniil Medwedew mit seinem Schläger hart ins Gericht gegangen. Das Publikum hatte daran seinen Spass:
Lo de Medvedev con la raqueta qué coño ha sido JAJAJAJA pic.twitter.com/xlzZ5jHFye— Cristian / Kache 🔴⚪🎾🥎 (@Sevillismo99) April 8, 2026
But How…ald?!
Curlerin Carole Howald gelingt ein mirakulöser Stein:
Dieser Clip von YB-Stürmer Bedia geht gerade viral
YB-Stürmer Chris Bedia ist beim Spiel gegen Basel einfach am «viben» – doch der Fangesang, zu dem er wippt, kommt aus der Basler Fankurve. Als Bedia merkt, dass er dabei gefilmt wird, reagiert er lustig ertappt.
Chris Bedia of Young Boys vibing with the choir of opposition fans before realising that the camera is on him.
by
u/Sparky-moon in
soccer
Die UTS gastiert in Nîmes
Für den «Ultimate Tennis Showdown» liessen sich die Verantwortlichen nicht lumpen. Gespielt wurde im Amphitheater der französischen Stadt:
This tennis place is already a classic! 😎#BastideUTSNîmes 2026 pic.twitter.com/toh2ScFS8M— UTS Tour (@uts_tour_) April 4, 2026
Das ist der neue Torsong der Schweizer Eishockey-Nati
Seit etwa zwei Jahren feiert die Schweizer Eishockey-Nati ihre Tore mit dem Song «Richi» von der Stubete Gäng. Nun wurde dem Lied gemeinsam mit DJ Gucci Brösmeli ein neuer Anstrich verpasst. Auch Nati-Trainer Patrick Fischer ist im Lied «Schwiiz! Ich ha gseit du söllsch di hebe!» zu hören. In den Vorbereitungsspielen sowie bei der Heim-WM wird das Lied in den Stadien bereits zu hören sein.
Zuletzt gab es Ärger bezüglich des Lieds «Richi», das sich auf die Auswandererfamilie Schönbächler bezieht. Die Familie beschwerte sich darüber, dass dieser ohne ihre Einwilligung entstand, obwohl die Stimme von Hermann Schönbächler zu hören ist. Der Schweizer Eishockeyverband wollte den Torsong aber schon zuvor und unabhängig davon ändern. Die Stubete Gäng entschuldigte sich und versprach, ihr Lied ebenfalls anzupassen.
Zuletzt gab es Ärger bezüglich des Lieds «Richi», das sich auf die Auswandererfamilie Schönbächler bezieht. Die Familie beschwerte sich darüber, dass dieser ohne ihre Einwilligung entstand, obwohl die Stimme von Hermann Schönbächler zu hören ist. Der Schweizer Eishockeyverband wollte den Torsong aber schon zuvor und unabhängig davon ändern. Die Stubete Gäng entschuldigte sich und versprach, ihr Lied ebenfalls anzupassen.
Singt Fischer himself den Nati-Torsong?
Der Schweizerische Eishockey-Verband hat ein Video mit Gesangsaufnahmen von Nationaltrainer Patrick Fischer veröffentlicht. Womöglich handelt es sich um den neuen Torsong für die WM in der Schweiz.
Die «Stubete Gäng» musste an diesem Änderungen vornehmen. Nun soll sich nicht mehr Richi «hebe», sondern die Schweiz. Der Song soll am Freitag veröffentlicht werden. (ram)
Die «Stubete Gäng» musste an diesem Änderungen vornehmen. Nun soll sich nicht mehr Richi «hebe», sondern die Schweiz. Der Song soll am Freitag veröffentlicht werden. (ram)